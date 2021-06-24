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卡車載貨過高撞塌人行天橋 DC-295部分路段雙向封閉

記者張筠 / 華盛頓報導
華府東北部一座人行天橋突然坍塌，至少六人受傷，295公路部分路段雙向封閉，24日晚重開。（華府消防局提供）
華府東北部一座人行天橋突然坍塌，至少六人受傷，295公路部分路段雙向封閉，24日晚重開。（華府消防局提供）

華府東北部一座人行天橋23日正午突然坍塌，導致至少六人受傷，DC-295號公路受影響路段將封閉至24日晚間再重開；初步調查顯示，事故原因可能是一輛卡車載貨高度過高，撞到人行天橋導致橋體鬆動，最終坍塌。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)說，市府2月曾檢查該人行天橋，橋體結構無問題；負責公共安全的副市長葛來德(Chris Geldart)說，人行天橋限高14呎，疑似一輛載貨卡車的載貨高度超過此限制，撞到橋體導致部分零件鬆動而坍塌，該卡車也因此柴油洩漏。

橋體坍塌事故發生在華府東北部的Polk街與Kenilworth大道交匯處，造成許多車輛相撞或被碎片砸壞，至少六人受傷，五人送醫，但無生命危險；事發後DC-295號公路與賓州大道(Pennsylvania Ave)交匯處雙向封閉至24日，但人行天橋的重修尚無定日。

北向車輛須改由11th Street Bridge從Navy Yard和Capitol Hill出口通行，巴爾的摩-華盛頓公路(Baltimore-Washington Parkway)和Kenilworth大道的南向車輛都轉向50號公路，或Cheverly附近的街道，華府東北部的主要幹道都受影響，包括Florida Avenue和Bladensburg Road等。

華府 賓州

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