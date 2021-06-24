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「付款可免入獄」詐騙頻發 警方：不會以電話處理逮捕令

記者張筠 / 馬州報導

大華府近日頻發假冒警察或執法人員的詐騙，冒充技術也越發難辨別，常見騙術包括謊稱受害人未能履行陪審團義務、有逮捕令在身，需繳錢解決，有人因此被騙4500元；警方表示不會通過電話處理逮捕令，而是實際到訪(in person)，更不可能在電話中要求以金錢解決執法相關的事務，任何要求以禮卡(gift card)或預付卡支付款項的電話都是詐騙。

華府居民沃爾德(Kevin Ward)近日接到一通電話，對方聲稱是馬州蒙郡(Montgomery)警方，並說他未履行聯邦陪審團義務，因此有多項逮捕令在身；沃爾德表示，對方不僅冒用了某一蒙郡警員的真實姓名，還提供了正確的蒙郡警察局地址，「我還上Google確認了這些信息真實存在」，對方也提供了「所謂的案件編號和警徽編號，一切都聽起來很真實。」

不過對方沒給他過多思考的時間，沃爾德隨後被要求購買Reload It和My Vanilla預付卡，以此付錢並解決逮捕令，避免入獄，整個過程耗費近六小時，「直到我聽出對方說貝賽斯達市(Bethesda)的口音很奇怪，才驚覺自己可能被騙了，但一切為時已晚。」

沃爾德共計被騙4500元，他說，「事後回想覺得很羞愧，但詐騙分子利用了我對入獄的恐懼，且不給我任何時間思考，誤導我掉入陷阱。」

馬州費雷德瑞克郡(Frederick County)警方表示，近期詐騙案增加，詐騙團伙使用的技術也越來越複雜、難辨，但警察不會通過電話通知關於逮捕令的問題，一定是親自到訪處理，此外警方絕不會在電話上要求支付款項來處理逮捕令或任何其他執法事宜，「如果有人要求你用禮卡或預付卡來支付任何東西，或聲稱要擺平任何事，一定是詐騙。」

詐騙 警察 馬州

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