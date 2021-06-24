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華府小費工漲薪案重起 爭基本工資匹配最低時薪列公投

記者羅曉媛／華盛頓報導

三年前因爭議而被市議會廢除的華府小費工漲薪案捲土重來，維權人士22日向華府選舉委員會提交「2022小費工最低薪資修正案」，希望再次作為公投案(ballot initiative)登上華府選票單；該案要求取消小費工與非小費工區別計算工資的現狀，並讓小費工的基本工資到2027年之前，也匹配最低時薪標準。

華府曾在2018年由選民投票通過小費工漲薪案「Initiative 77」，規定取消最低時薪雙軌制，把小費工的的時薪也提高到普通勞工的最低時薪15元；儘管當時有55%的選民表決支持，但餐館協會及業主反對聲極大，擔心導致成本升高轉嫁消費者、解雇潮和門店倒閉，市議會之後表決將該案廢除。

新提案與「Initiative 77」類似，目標是在2027年以前，將小費工的基本工資從目前的每小時5元，逐步提高到最低時薪標準，目前華府最低時薪15元，但從7月1日開始將漲至15.2元。

該提案由維權團體「One Fair Wage」的前服務生歐里瑞(Ryan O’Leary)和霍華德大學的大四學生阿妮雅‧外恩斯(Aniyah Vines)共同提出；歐里瑞說，重提漲薪案是因自己在疫情前被解雇，他因此意識到小費工生存環境極其不穩定。

外恩斯也說，華府應該通過公平支薪修復職場尊嚴，「我認識太多人別無選擇，只因需要錢，而為小費忍受職場騷擾。」

華府選舉委員會將有兩月時間審批該提案，之後提案方可發起請願，並在180天之內收集2萬6000個有效簽名，以便作為2022年6月初選的選票單公投案。

華府 最低時薪 公投

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