無法兼顧生活 調研：逾1/3大華府上班族要換工作

大華府職場意向調查顯示，超過三分之一的人因工作量多、無法兼顧個人生活，打算換工作。(Pexel)

伴隨疫情 好轉、各項工作恢復正常，大華府 地區的職場人也蠢蠢欲動，打算在後疫情時代換工作；多份最新民調顯示，大華府超過三分之一的受訪者計畫在疫情式微之時離職或找新工作，而導致該趨勢的首要原因是工作量大、無法兼顧個人生活。

維州阿靈頓郡的諮詢公司「Eagle Hill Consulting」近期對1000名職場人調研發現，27%計畫在疫情過後離職，另有29%計畫在未來一年離職，打算離職的主要原因是工作量大，無法平衡個人生活與工作。

華府人事諮詢公司「Robert Hall」對大華府職場人的最新調查也發現，38%的受訪者計畫找新工作，另有47%表示找新工作是因為希望疫情之後繼續遠程上班，還有部分受訪者表示希望供職的公司或機構更貼近自己的價值。

「Robert Hall」的調查還發現，44%稱工作比一年前更累，57%渴望全然抽離工作的度假(awaycation)，還有33%計畫今年休假超過三周。

該公司的區域副總巴內特(Trey Barnette)表示，疫情期間遠程上班，人們有更多時間待在家、理解自己的核心價值，並花更多時間陪伴家人，所以職業規劃也會考慮整個家庭來做共同決定。

求職社交平台Linkedin指出，當員工感到壓力大或工作量太多時，就更傾向瀏覽工作機會，壓力和工作量的程度，直接影響員工查看招聘啟示的數量；此外，近期各行業放出的就業 崗位達到歷史高位，公司求賢若渴以填補職缺，有意換工作的職場人預計找工作的難度也不會太大。