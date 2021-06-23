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疫後學習 華府學生興起「遊牧」讀書 咖啡廳、餐館成熱門地點

記者張筠╱華盛頓報導
近日華府有不少學生「遊牧」學習，咖啡廳、餐館、WeWork等共享辦公空間成為最受學生歡迎的社交、學習場所。（記者張筠╱攝影）
近日華府有不少學生「遊牧」學習，咖啡廳、餐館、WeWork等共享辦公空間成為最受學生歡迎的社交、學習場所。（記者張筠╱攝影）

新冠疫情爆發後，大華府多數大學暫停校舍服務，許多非本地學生只好搬進短租房，隨著疫情逐漸可控，各校陸續恢復實體課及校園活動，但部分學校要求學生接種疫苗才可返校，校舍、教學樓等設施的開放程度也不同，因此近期有許多學生「遊牧」學習，咖啡廳、餐館、WeWork等共享辦公空間也成為最受學生歡迎的社交、學習場所。

華府喬治華盛頓大學(GWU)的許多住校生在疫情後搬進新興社區亞當斯摩根(Adams Morgan)，或住到北維州阿靈頓(Arlington)、亞歷山卓市(Alexandria)的公寓，美利堅大學(AU)也有不少學生與朋友到馬州洛克維爾市(Rockville)、貝賽斯達(Bethesda)等地合租。

隨著疫情好轉，多數學校秋季將回歸實體教學，但因校舍和教學樓的重開進度不一，部分室內公共空間也仍有出入限制，許多學生計畫短期仍在校外住宿，平時的課後學習則在校園周邊的餐廳、咖啡廳、WeWork等共享辦公空間完成。

有學生表示，校外場所進出更自由，商家客容量限制很早就放寬，只要做好個人防疫，基本沒有限制，「遊牧」讀書也正好可以彌補過去一年居家避疫造成的新鮮感缺失，換環境也讓讀書學習更有趣。

喬治城大學春季學期已為在校生提供WeWork的使用資格，以控制校內人數，給學生提供社交討論的場所，因此近期維州阿靈頓郡的Rosslyn、Navy Yard，以及華府杜邦圓環(Dupont)附近的WeWork辦公室常見學生身影，另外也提升了辦公空間的使用率。

有學生表示，校外場所進出更自由，「遊牧」讀書也正好可以彌補過去一年居家避疫期間所...
有學生表示，校外場所進出更自由，「遊牧」讀書也正好可以彌補過去一年居家避疫期間所缺乏的新鮮感。圖為喬治城大學。（記者張筠╱攝影）

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