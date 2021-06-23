疫苗里程碑 7成維州人已打一劑

維州 至少七成人口接種一劑新冠疫苗 ，是全美第16個完成拜登 政府疫苗規畫的州，州政府21日宣布延長近150家藥房的疫苗服務時間至7月4日；州府也將與公校和各地醫療機構合作設立移動接種站等，提高成人接種率，並重點推動青少年及兒童打疫苗，部分郡市已開放青少年免預約接種。

維州州長諾譚(Ralph Northam)21日表示，維州已有70%承認至少接種一劑，每一接種者對維州重回常態都有貢獻；拜登政府目標在7月4日國慶日，讓全美七成人口接種至少一劑，目前馬州、維州已達成。

維州衛生廳(VDH)表示將與各郡公校系統合作，把原先大型接種站的資源分配到各地醫療機構、診所、連鎖藥房，移動接種站等，深入社區提高成人接種率，同時也讓學校和教育機構更方便給學生打疫苗，加強防疫教育。

此外，維州各地近150家CVS、Rite Aid、Walgreens的藥房將延長疫苗服務時間，尤其是每周五傍晚時段；目前維州共有逾2200家藥房提供新冠疫苗服務至7月4日，配合白宮發起的「全國疫苗接種月」(National Vaccine Month of Action)計畫。

雖然成人接種率已達里程碑，諾譚政府仍在提醒民眾堅持完成接種，州府下一步重點是推動青少年和兒童接種，目前維州12至15歲青少年有37.6%接種至少一劑，16歲以上約51.5%已打至少一劑。

也有家長和學生互相動員，阿靈頓的13歲學生馬克斯羅(Ainsley Macslarrow)21日接種第一劑輝瑞疫苗後表示「希望更多同學都能來接種，這樣就能減少傳染，讓更多人能重回校園。」

除了阿靈頓郡的Walter Reed社區中心給青少年提供免預約疫苗，Arlington Mill社區中心22日起也開放青少年直接前去(walk-up)打疫苗，服務時間為每天中午12時至晚7時。尚未接種可至vaccinate.virginia.gov或撥打(877)829-4682，查看附近接種站信息。