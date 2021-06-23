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20多年新高 馬州國慶節出遊人數估破百萬 93%為自駕遊

記者羅曉媛╱馬州報導

國慶節將至，美國汽車協會(AAA)預計馬州今年國慶期間的出遊人數將超過100萬人，創20多年來的新高，也比去年同期增長42%，其中絕大多數人是自駕

根據AAA的預測，馬州國慶長周末出遊人數超過百萬，其中93%為自駕遊，人數約96萬，這是AAA統計出遊數據以來的最高值，也比疫情之前的2019年增長7%。

另有6萬7000左右的馬里蘭人已為國慶長周末出遊訂好機票，相當於2019年水平的86%，但是去年乘飛機出遊人數的2.5倍，此外也有約9000人計畫坐巴士、火車或郵輪出遊。

AAA中大西洋的公共與政府事務經理阿里(Ragina C. Ali)表示，過去一年半來，人們因疫情延後旅行計畫，近期都在積極尋求出遊機會，從國殤日開始旅遊需求不斷增長，今年夏天預計將是全面旅行的忙季。

針對大華府都會區的國慶節出遊人數，AAA預計在6月30日發布；不過根據馬州及全美的出遊趨勢，今年國慶期間的旅遊人數得以大增，主要是受到自駕遊影響，全美預計4360萬人在國慶節自駕遊，也是AAA統計該數據以來的最高紀錄，比2019年疫情之前增加5%。

AAA也聯合交通調研公司INRIX預測國慶長周末的道路擁堵狀況，表示大都會城市可能因堵車導致路上時間翻倍，而最佳出行時間為7月1日(周四)晚7時之後、2日(周五)中午12時之後，3日(周六)下午2時之後，以及5日(周一)下午1時之前，7月4日(周日)當天預計車流暢通。

自駕 疫情 馬州

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