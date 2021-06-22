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馬州2郡 入選全美最佳度假屋郡前30

記者羅曉媛／馬州報導
馬州最西部的加瑞特郡地處阿帕拉契山脈之中，有山有水，是度假屋首選郡。(馬州州政府提供)
馬州最西部的加瑞特郡地處阿帕拉契山脈之中，有山有水，是度假屋首選郡。(馬州州政府提供)

度假屋(vacation home)在疫情期間銷量大增，全國地產經紀協會(NAR)最新報告羅列全美前30個度假屋首選郡，馬州的加瑞特郡(Garrett)和沃徹斯特郡(Worcester)榜上有名。

NAR把當地至少二成房屋是季節性、短期或娛樂用的郡定義為「度假屋郡」，過去一年來，全美度假屋整體銷量增長57.2%，遠高於現有房屋銷量的20%的年增長率；今年1月至4月，度假屋銷量在現有房屋銷量的占比也增長到6.7%。

綜合2020年的銷量及價格的增長、在市場待售的時長，以及度假屋的數量等因素，NAR分析了145個郡的房地場市場，並列出前30個度假屋首選郡，其中馬州最西邊的加瑞特郡排第七，旅遊大熱門海洋城(Ocean City)所在的沃徹斯特郡排第22。

加瑞特郡因地處阿帕拉契山脈(Appalachian Mountains)，是遠足、划艇和露營的絕佳選擇，該郡雖小，但有4623座季節性度假屋；沃徹斯特郡則有56%的房產是度假屋，在度假屋數量上排在前30個郡的第八。

此外，NAR表示，買家購買度假屋的花費也比往年更多，2020年度假屋中位售價增長14.2%，非度假屋則增長10.1%。

NAR的住房和商業地產調研主任科羅拉頓(Gay Cororaton)說，六成度假屋買家是現金付款，而普通房屋的交易，只有約25%的買家是現金付款。

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