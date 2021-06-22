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華盛頓浙大校友會 分享大學申請心得

【馬州訊】
華盛頓浙大校友會求是論壇，分享大學申請心得。(浙大校友會提供)
華盛頓浙大校友會求是論壇，分享大學申請心得。(浙大校友會提供)

華盛頓浙大校友會第九期求是論壇：追夢圓夢，日前透過Zoom和YouTube直播在線上舉辦，校友會邀請四位校友的子女和兩位校友分享大學申請的心得，吸引300多位觀眾參與。

剛從River Hill高中畢業的潘心可(Kianna Pan)，今秋將到羅德島藝術學院(RISD)上大學，她多次獲藝術和寫作金鑰匙獎，希望通過動畫、插圖等把設計與科學創新結合，提升設計層次。

業於Montgomery Blair高中的徐文文(Kevin Xu)，今秋將入讀約翰霍普金斯大學，疫情期間，他在家上學，看到有機化學老師很吃力的用鼠標畫化學分子式，因此開發了虛擬白板應用程式想，把手機上的寫和畫同步到電腦，方便師生互動，並贏得2020年矽谷黑客冠軍。

杜康玫(Conmay Rose Du)畢業於湯瑪斯傑弗遜高中(TJ)，將入讀柏克萊加州大學；她熱愛舞蹈藝術，以及神經科學和生物學；被問及合理安排時間的經驗，她表示，可利用零散時間並錯開各項互動，同時集中精力、保證睡眠時間和愉悅身心。

Eric Tang畢業於私校Wheeler高中，即將就讀哈佛大學，是2021年美國總統學者獎章得主，他喜歡學習並利用知識去理解周圍的世界，他表示不該為了「簡歷」而做任何活動，而應選擇去做能真正快樂的活動。

浙大校友黃春偉博士，兩個女兒都是TJ和麻省理工學院畢業生，他說申請大學就像開卷考試，家長和孩子要提前幾年瀏覽大學申請表，以便有效規畫高中生活；作為孩子成長的推手，父母也要有好文筆，他簡要分享女兒的「大學規畫包」(College Planning Packet)，其中就需要家長用文字向學校輔導員介紹自己孩子的特點和成就。

校友項玉寅博士的兩個孩子也都畢業於TJ，並進入哈佛大學，他用教練和運動員來比喻父母和孩子之間的關係：教練員需要激勵運動員，了解運動員的優缺點，雙方也應相互尊重、配合。其他詳情可見校友會官網：zuaadc.org。

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