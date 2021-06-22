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父親節前夕爆3屍命案 媽媽、兒女遇害

記者羅曉媛／維州報導

上周日父親節前一天，北維州亨頓(Herndon)傳三屍命案，媽媽和一雙兒女在自家被殺害，警方稱現場非常恐怖(horrific)，但指該案對公眾並無威脅，可能與同日的另一宗自殺案有關。

亨頓警察局長瑪姬•迪博德(Maggie A. DeBoard)表示，一開始是費郡警方在處理一名情緒激動男子的案子，對方說了一些令人擔心的話後自殺，費郡警方因此通知亨頓警方到位於Florida Avenue的民宅查看，才發現三名死者。

迪博德未公布更多案件細節，只說早前自殺的男子應與其中一名成年死者有私人關係(personal relationship)，警方沒在尋找任何嫌犯；她並說，案發現場非常可怕，去現場的警員得接受心理健康疏導。

根據死者家屬厄琳達•古特雷斯(Erlinda Gutierrez)的說法，死者是34歲的媽媽克勞迪婭•門吉瓦(Claudia Menjivar)、12歲的女兒答雅娜•古特雷斯(Dayana Gutierrez)，以及10歲的兒子古特雷斯(Carlos Josué Gutierrez)。

厄琳達說，她的兄弟曾與門吉瓦有過戀情，也是兩個孩子的父親，但兩人分開已有近十年；她指門吉瓦來自薩爾瓦多，在Home2 Suites做房間清潔，兩個孩子在亨頓小學讀書，「她(門吉瓦)是個好媽媽，很努力，跟誰都相處得好。」

厄琳達表示，警方聯絡了她的兄弟通知前女友及孩子被殺一事，告知三人是被槍殺，她的兄弟還沒準備好對此事發聲，兩個孩子的爺爺奶奶現在也悲痛欲絕，而且案發當天還是門吉瓦女兒的12歲生日；她也不知自殺男子叫什麼，只知道他和門吉瓦在約會。

費郡警方說，他們在19日一早接獲有關「一名情緒失常男子」的報警電話，趕至瑞斯頓市鎮中心(Reston Town Center)的停車場後，看到一名男子威脅要從頂層跳下去。

費郡警局發言人古格雷米(Anthony Guglielmi)說，該男子告訴現場警員，亨頓的一處民宅有人被傷害，之後他跳樓自殺，警方阻攔未果。

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