我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

疫情好轉 華府旅遊、會展業回暖 但國際遊客復甦緩慢

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府旅遊業遭受疫情重創，國內遊客雖在恢復，但國際遊客增長停滯。(記者羅曉媛/攝影)
華府旅遊業遭受疫情重創，國內遊客雖在恢復，但國際遊客增長停滯。(記者羅曉媛/攝影)

華府原本欣欣向榮的旅遊、會展及商務旅行行業，過去一年多來遭受疫情重創，近期終迎好轉；行業組織「Destination DC」表示，旅遊業正回暖，未來幾年對會展和會議的需求增長，預計商務旅行到2022年底或2023年初可全面恢復，但國際遊客復甦緩慢。

華府在2019年共有2460萬遊客，其中2280萬為國內遊客，比之前一年增長4.1%，同年國際遊客總計180萬，比之前一年下降7.9%；而在2020年，華府國內遊客跌至700萬，國際遊客的數量則減至可忽略不計(insignificant)。

每年統計華府遊客數量與經濟貢獻的「Destination DC」預計，今年華府的國內遊客總數有望回升到1400萬至1500萬，到2022年可能增至1900萬人，但國際遊客可能要到2025年才能恢復到疫情之前的水平。

去年3月至今年3月，華府遊客的消費總量也下滑68%，市府因此損失近4億7700萬元的財政收入；疫情高峰期間，華府休閒旅遊業削減超過4萬2000個工作崗位，其中有部分已在恢復。

國際遊客通常占華府遊客總量的7%，但他們的消費能力占到遊客消費總量的27%，儘管華府期盼國際遊客回歸，但現階段受制於國際旅行限制，華府只能先專注提升國內遊客訪問量。

「Destination DC」將啟動250萬元的旅行推廣活動，吸引更多人來華府旅遊，該活動特別面向距離華府車程四小時左右的潛在休閒遊訪客，以及全美範圍內有興趣旅行的遊客。

華府 疫情

上一則

喬州泰碧島海灘遊客湧入 罰單倍增

下一則

龍捲風襲瑞柏 華人午夜驚魂 225棟房屋受損8人傷

延伸閱讀

俄駐美大使返回華府 期待兩國建立平等務實關係

俄駐美大使返回華府 期待兩國建立平等務實關係
華府恢復違停開罰 2周罰單逾5萬張

華府恢復違停開罰 2周罰單逾5萬張
台聯野餐慶華府解封 公布兒童繪畫賽得獎者

台聯野餐慶華府解封 公布兒童繪畫賽得獎者
華府免費提供「自我居家快篩」不用排隊、預約

華府免費提供「自我居家快篩」不用排隊、預約
華府國建會「國建螢窗」 6/20莊曜宇介紹台灣生醫

華府國建會「國建螢窗」 6/20莊曜宇介紹台灣生醫

熱門新聞

剛取得密大雙碩士的王菊涵不幸溺斃。(王菊涵臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
31歲的女博士生金奇，不幸遭殺害。(馬里蘭大學)

馬州31歲女博生訪芝 慘遭當街刺殺 疑流浪漢殺人行搶

2021-06-21 11:31
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
芝加哥警察局公布刺傷三位民眾並對一亞裔出言威脅槍殺的女性嫌犯相片。(芝加哥警局提供)

非裔女芝北華埠當街威脅「要槍殺亞洲人」 另刺傷1亞裔

2021-06-18 11:03
大賣場的牛肉價格持續上漲。(特派員黃惠玲/攝影)

大賣場牛肉漲不停 三餐在家煮 開銷一路飆

2021-06-17 13:16
距離華埠不遠的墨西哥藝術館獲得史考特800萬元捐款。(藝術館臉書)

UIC獲史上最大筆捐款 貝佐斯前妻慨贈4000萬

2021-06-18 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光