疫情好轉 華府旅遊、會展業回暖 但國際遊客復甦緩慢

華府旅遊業遭受疫情重創，國內遊客雖在恢復，但國際遊客增長停滯。(記者羅曉媛/攝影)

華府 原本欣欣向榮的旅遊、會展及商務旅行行業，過去一年多來遭受疫情 重創，近期終迎好轉；行業組織「Destination DC」表示，旅遊業正回暖，未來幾年對會展和會議的需求增長，預計商務旅行到2022年底或2023年初可全面恢復，但國際遊客復甦緩慢。

華府在2019年共有2460萬遊客，其中2280萬為國內遊客，比之前一年增長4.1%，同年國際遊客總計180萬，比之前一年下降7.9%；而在2020年，華府國內遊客跌至700萬，國際遊客的數量則減至可忽略不計(insignificant)。

每年統計華府遊客數量與經濟貢獻的「Destination DC」預計，今年華府的國內遊客總數有望回升到1400萬至1500萬，到2022年可能增至1900萬人，但國際遊客可能要到2025年才能恢復到疫情之前的水平。

去年3月至今年3月，華府遊客的消費總量也下滑68%，市府因此損失近4億7700萬元的財政收入；疫情高峰期間，華府休閒旅遊業削減超過4萬2000個工作崗位，其中有部分已在恢復。

國際遊客通常占華府遊客總量的7%，但他們的消費能力占到遊客消費總量的27%，儘管華府期盼國際遊客回歸，但現階段受制於國際旅行限制，華府只能先專注提升國內遊客訪問量。

「Destination DC」將啟動250萬元的旅行推廣活動，吸引更多人來華府旅遊，該活動特別面向距離華府車程四小時左右的潛在休閒遊訪客，以及全美範圍內有興趣旅行的遊客。