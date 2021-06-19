貝佐斯前妻捐逾27億 大華府38組織受惠

史考特捐款27億元4000萬元，包括大華府的38個組織也受惠。（美聯社）

世界首富、亞馬遜 創辦人貝佐斯 前妻麥肯琪·史考特(MacKenzie Scott)近日給全美286個致力文化藝術、維護族裔平等的組織捐款27億元4000萬元，大華府 的38個組織也在這次的捐贈名單內，這些組織多數為文娛藝術和教育領域的非營利機構，還有少數族裔權益組織也受惠。

接受史考特捐贈的38個大華府組織包括，亞太裔學者協會(APIA Scholars)、亞裔領袖(Asian American LEAD)、兒童防衛基金(Children’s Defense Fund)、中大西洋藝術基金會(Mid Atlantic Arts Foundation)、城市協會(Urban Institute)等。

史考特表示，這些組織潛心服務社區，促進社區發展，同時也激勵更多人投入到社會建設與服務，因此決定捐款支持他們的工作，同時替其打響組織品牌和名聲，讓他們取得更多信任。

作為慈善事業者，史考特多次給文化藝術團體、高等教育機構、維護種族正義及女性賦權、反家暴組織捐贈大筆款項，2020年7月也曾給華府有「非裔哈佛」之稱的霍華德大學(Howard University)捐款4000萬元，創該校135年歷史的最大捐贈紀錄。

史考特在與貝佐斯離婚後，分得25%的亞馬遜股份，收到大筆款項後，她致力慈善事業，也曾承諾要捐出她600億元財產的絕大部分。