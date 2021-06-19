華府恢復違停開罰 2周罰單逾5萬張

華府恢復開立包括逾時停車的違停罰單已有兩周多，剛恢復兩周就開出超過5萬張罰單。（記者張筠 / 攝影）

華府 恢復停車違規開罰已超過兩周，市府近日公布數據顯示，6月前兩周共開出5萬多張停車罰單，華府市長包瑟(Muriel Bowser)督促民眾盡快調整狀態，遵守法規。

馬州 人口集中的蒙郡近日也宣布，8月1日起恢復對逾期停車罰單收取滯納金(late fee)，若在此前不繳清停車罰款，每張遲繳罰單將收取25元滯納金，郡府預計從7月1日發信提醒有逾期罰單的民眾。

包瑟表示，5月最後一周市府共開了7000多張停車罰單，但自6月1日起恢復針對違規、超時停車的執法後，罰單數量驟增，6月第一周共有逾2萬6000張，第二周有近3萬張。

不少被罰民眾抱怨市府不夠通融，希望有更多時間從疫情 下的狀態恢復，但包瑟表示，在恢復執法前已多次發布提醒，民眾有足夠時間調整，她督促民眾「若在過去16個月(疫情期間)已經習慣不按規矩停車，現在是時候調整狀態，遵守法規，否則不僅會收到罰單，車輛甚至可能遭拖吊。」

馬州華裔聚居的蒙郡(Montgomery)也將於8月1日起恢復對逾期未繳的停車罰單收取滯納金，民眾若沒有在罰單截止日的15天期限內支付罰款，或提交法庭協商申請，每張罰單則需按規定多繳25元逾期罰款；若在8月1日前繳清2020年1月1日至今年6月30日的停車罰單，則可減免滯納金，只需支付罰單金額。

蒙郡將從7月1日開始以信件通知在疫情期間(即2020年1月1日至2021年6月30日)有逾期罰單的民眾；累積多張罰單(outstanding tickets)的民眾，可到貝塞斯達市(Bethesda)或銀泉市(Silver Spring)的運輸局辦公室支付罰單，蒙郡運輸局現已恢復正常作業時間。