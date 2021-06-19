台聯野餐慶華府解封 公布兒童繪畫賽得獎者

華府台灣同鄉聯誼會近日舉行端午節郊遊野餐，70多人歡度佳節，並慶祝大華府在疫情肆虐一年多後的解封。（主辦方提供）

華府 台灣同鄉聯誼會近日舉行端午節 郊遊野餐暨公布兒童繪畫比賽結果，70多人齊聚一堂，並慶祝大華府在疫情 肆虐一年多後的解封。

華府僑教中心主任郭大文在活動上表示，每一個社團都是僑委會服務的對象，僑委會支持台聯會各項活動；台聯會會長劉金萍也給即將榮調返台的僑教中心副主任王怡如贈送「惠我良多、台聯摯友」的紀念牌，感謝她在四年任期內善解人意、服務熱誠。

活動邀請到三位藝術書畫家毛先榮、王麗文、羅昭妤，為兒童繪畫比賽評審計分，今年繪畫比賽主題按年齡區分，五到八歲幼兒組為「我的夢想」，八到11歲兒童組為「人與自然」，12到15歲少年組為「氣候變遷」，此外三組參賽者也可以「新冠疫情的影響及感想」為題作畫。

三位評審根據構圖、色彩、線條給44幅入選作品評分，幼兒組前三名依次為劉鶴、張正杰、吳艾玫，佳作為張芙瑄；兒童組前三為吳昊旻、Manngo Xiang、戴吉娜，佳作為任子瑜；少年組第一名Francois Chen、陳奕伊與王安吉並列第二、第三名雷珍娜，佳作吉妮。

主辦單位繪畫比賽負責人呂思明表示，頒獎時間另定，得獎作品將送往芝加哥參加全國比賽，相關畫作與比賽信息可電呂思明(240)593-6174或陳惠青(202)255-86666。