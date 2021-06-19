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台聯野餐慶華府解封 公布兒童繪畫賽得獎者

【馬州訊】
華府台灣同鄉聯誼會近日舉行端午節郊遊野餐，70多人歡度佳節，並慶祝大華府在疫情肆虐一年多後的解封。（主辦方提供）
華府台灣同鄉聯誼會近日舉行端午節郊遊野餐，70多人歡度佳節，並慶祝大華府在疫情肆虐一年多後的解封。（主辦方提供）

華府台灣同鄉聯誼會近日舉行端午節郊遊野餐暨公布兒童繪畫比賽結果，70多人齊聚一堂，並慶祝大華府在疫情肆虐一年多後的解封。

華府僑教中心主任郭大文在活動上表示，每一個社團都是僑委會服務的對象，僑委會支持台聯會各項活動；台聯會會長劉金萍也給即將榮調返台的僑教中心副主任王怡如贈送「惠我良多、台聯摯友」的紀念牌，感謝她在四年任期內善解人意、服務熱誠。

活動邀請到三位藝術書畫家毛先榮、王麗文、羅昭妤，為兒童繪畫比賽評審計分，今年繪畫比賽主題按年齡區分，五到八歲幼兒組為「我的夢想」，八到11歲兒童組為「人與自然」，12到15歲少年組為「氣候變遷」，此外三組參賽者也可以「新冠疫情的影響及感想」為題作畫。

三位評審根據構圖、色彩、線條給44幅入選作品評分，幼兒組前三名依次為劉鶴、張正杰、吳艾玫，佳作為張芙瑄；兒童組前三為吳昊旻、Manngo Xiang、戴吉娜，佳作為任子瑜；少年組第一名Francois Chen、陳奕伊與王安吉並列第二、第三名雷珍娜，佳作吉妮。

主辦單位繪畫比賽負責人呂思明表示，頒獎時間另定，得獎作品將送往芝加哥參加全國比賽，相關畫作與比賽信息可電呂思明(240)593-6174或陳惠青(202)255-86666。

三位評審根據構圖、色彩、線條給44幅入選兒童繪畫比賽的作品評分。（主辦方提供）
三位評審根據構圖、色彩、線條給44幅入選兒童繪畫比賽的作品評分。（主辦方提供）

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