我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

維州自行車安全新法 7月1日上路

記者羅曉媛／維州報導
維州兩項有關自行車道路安全的新法將從7月1日起生效。(記者羅曉媛/攝影)
維州兩項有關自行車道路安全的新法將從7月1日起生效。(記者羅曉媛/攝影)

維州州議會今年稍早通過兩項針對自行車道路安全的新法，將從7月1日起生效，其一要求駕駛人在無法與自行車保持三呎距離時，變道再超車；其二允許路上自行車兩車並行，但要求在低於正常車速騎行時，盡可能靠近右側路肩或道路右側邊緣，以降低事故風險。

根據新法，駕駛人在超越自行車、個人輔助電動車、電動自行車、電動摩托車、動物牽引車時，若無法與對方保持至少三呎的距離，需變道之後再超車；而在馬路上騎自行車、個人輔助電動車、電動自行車、電動摩托車、電動滑板車的騎手，若速度達不到車流的正常車速，應盡可能靠近右邊路肩或邊緣，除非是在交叉路口正要左轉，或超越其他車輛等不便靠近路肩的情況。

此外，新法也允許自行車、個人輔助電動車、電動自行車、電動滑板車兩車並行，但公路(highway)並排騎行不得超過兩車。

維州每年因交通事故致死的自行車騎手約12至15人，受傷700多人，根據維州機動車輛管理廳(DMV)的數據，2020年維州有560起自行車事故，造成八人死亡；2019年也有逾650起自行車事故，造成13人死亡。

新法上路之際，北維州費郡警方也對此發布道路安全小貼士，提醒勿分心駕駛，在紅燈右轉時停下，並查看兩邊情況；而在左轉時，也要留意往來的自行車；接近交叉路口則要留意是否有人過馬路，同時不要在自行車道停車或駕駛；開車門時，先通過後視鏡觀察是否有自行車。

維州 電動車 DMV

上一則

州長參選人 現身匿名者Q活動

下一則

25歲華女遭槍殺 疑與谷內郡路怒案有關

延伸閱讀

維州7旬華婦失蹤近2周 懸賞2萬協尋

維州7旬華婦失蹤近2周 懸賞2萬協尋
「母親工作認真…」維州7旬華婦失蹤兩周 警稱疑遇害

「母親工作認真…」維州7旬華婦失蹤兩周 警稱疑遇害

維州「蟬寶寶聖代」走紅 日均銷量上百份

維州「蟬寶寶聖代」走紅 日均銷量上百份

維州弗堡中文班結業 公園野餐

維州弗堡中文班結業 公園野餐
維州冰店「蟬寶寶聖代」日銷上百份 消費者：外型逼真

維州冰店「蟬寶寶聖代」日銷上百份 消費者：外型逼真

熱門新聞

密西根州銀湖為著名景點。(銀湖臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
維州冰淇淋店近日推出「蟬寶寶聖代」走紅，外型逼真，許多民眾也從中發現了蟬可愛的一面。（Toby’s Homemade Ice Cream提供）

維州冰店「蟬寶寶聖代」日銷上百份 消費者：外型逼真

2021-06-10 15:44
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
伊州即日起全面開放，餐館、商店處處可見人潮，醫師呼籲未接種疫苗者仍應提高警覺防範感染。(特派員黃惠玲/攝影)

專家疾呼：全面開放後 未接種者染疫風險更高

2021-06-11 13:47
林石鳳將孔水月取回毒販委託34萬元現金，拍照後傳到中國的負責單位，然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶，接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

助販毒遞送洗錢現金2400萬 華婦判處40個月徒刑

2021-06-11 19:25
一批青少年疑似路怒在百利大道和I-65號公路交叉口當街開打，用路人怨聲載道。 （圖：Ruby Jensen提供）

影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆

2021-06-11 18:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利