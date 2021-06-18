維州自行車安全新法 7月1日上路

維州兩項有關自行車道路安全的新法將從7月1日起生效。(記者羅曉媛/攝影)

維州 州議會今年稍早通過兩項針對自行車道路安全的新法，將從7月1日起生效，其一要求駕駛人在無法與自行車保持三呎距離時，變道再超車；其二允許路上自行車兩車並行，但要求在低於正常車速騎行時，盡可能靠近右側路肩或道路右側邊緣，以降低事故風險。

根據新法，駕駛人在超越自行車、個人輔助電動車 、電動自行車、電動摩托車、動物牽引車時，若無法與對方保持至少三呎的距離，需變道之後再超車；而在馬路上騎自行車、個人輔助電動車、電動自行車、電動摩托車、電動滑板車的騎手，若速度達不到車流的正常車速，應盡可能靠近右邊路肩或邊緣，除非是在交叉路口正要左轉，或超越其他車輛等不便靠近路肩的情況。

此外，新法也允許自行車、個人輔助電動車、電動自行車、電動滑板車兩車並行，但公路(highway)並排騎行不得超過兩車。

維州每年因交通事故致死的自行車騎手約12至15人，受傷700多人，根據維州機動車輛管理廳(DMV )的數據，2020年維州有560起自行車事故，造成八人死亡；2019年也有逾650起自行車事故，造成13人死亡。

新法上路之際，北維州費郡警方也對此發布道路安全小貼士，提醒勿分心駕駛，在紅燈右轉時停下，並查看兩邊情況；而在左轉時，也要留意往來的自行車；接近交叉路口則要留意是否有人過馬路，同時不要在自行車道停車或駕駛；開車門時，先通過後視鏡觀察是否有自行車。