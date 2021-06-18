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線上教學用眼過度 兒童近視率較5年前增3倍

記者張筠／華盛頓報導
眼科醫師建議兒童每天螢幕時間不超過兩小時，每小時休息十分鐘，且應增加戶外活動時間。（記者張筠 / 攝影）
眼科醫師建議兒童每天螢幕時間不超過兩小時，每小時休息十分鐘，且應增加戶外活動時間。（記者張筠 / 攝影）

疫情期間兒童居家時間長，遠程授課也增加看螢幕的時間，美國醫學會(American Medical Association)近日公布報告顯示，全國兒童近視率比五年前增長1.4至三倍；華府國家兒童醫療中心眼科首席醫生麥迪根(William Madigan)建議，兒童每天螢幕時間不得超過兩小時，且每小時要休息至少十分鐘，增加戶外活動時間也有助於矯正視力，避免近視。

美國醫學會在疫情期間研究逾12萬3000名6到13歲兒童的視力狀況，結果顯示兒童近視率比五年前提升了1.4至三倍；麥迪根表示，保護兒童視力最好的方式是控制螢幕時間，每天總時長不超過兩小時，但在疫情期間難以達成，因線上教學且課外活動減少，兒童幾乎整天盯著手機、平板或看電視，用眼過度。

麥迪根說，兒童護眼方式包括看螢幕每小時休息十分鐘，盡量到戶外活動，增加遠眺機會，放鬆眼部肌肉，避免目光總是盯著近處；此外陽光也會促進視網膜產生多巴胺，調節眼睛生長，「戶外活動增加，近視機率能降低至少10%」，麥迪根建議家長充分利用暑期時間為兒童安排戶外活動。

麥迪根也建議家長定期帶兒童檢查視力，方便及時矯正、治療，各地學校陸續恢復實體課，若學生視力下降，看不見白板、講義等，將影響學習。

螢幕時間增加是各年齡層的「通病」，學者們預測，到2050年全世界有一半人口近視。

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