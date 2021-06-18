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周日父親節 活動紛出籠

記者羅曉媛／華盛頓報導

本周日(20日)就是父親節，大華府各商家因疫情受限多時，此次也趁解封推出各類父親節主題活動。

餐館酒吧類

維州亞歷山卓市的「Barkhaus」是一家歡迎寵物狗的餐館兼酒吧，20日當天將推出父親節特別活動，爸爸和狗爸爸均可免費獲得一個杯子隔熱套(koozie)，參與免費。

馬州貝賽斯達(Bethesda)和華府的連鎖餐館「Pinstripes」將在20日上午10時至下午4時開放「隨你吃」(all-you-can-eat)燒烤餐，特價29元。

法國菜餐館「Mon Ami Gabi」20日將有父親節早午餐(brunch)，馬州貝賽斯達店的供應時間從上午9時至下午3時，維州瑞斯頓(Reston)店從上午10時供應至下午4時。

華府酒吧「Hook Hall」將在20日上午10時至晚11時推出「父親節雞尾酒和精釀啤酒」特別活動；威士忌愛好者則可到華府「Opaline Bar & Brasserie」酒吧參與「格蘭威特威士忌選嚐」(Glenlivet Whisky Flights)，活動時間為20日上午11時30分至下午4時。

活動類

維州阿靈頓劇院(Arlington Cinema and Drafthouse)在20日晚7時至9時，由喜劇演員瑪麗亞‧桑切斯(Maria Sanchez)表演「父親節特別秀」，門票15元。

維州布魯蒙(Bluemont)的Great County Farms農場，將舉辦「抓與放」釣魚大賽，專為父親和孩子們打造，現場還有音樂表演和燒烤；參與活動不需要提供釣魚證明，但需自備釣魚裝備，詳情：https://bit.ly/3vAAIv6。

馬州哥倫比亞市的Charm City Run將在20日上午10時至11時舉辦父親節趣跑，參與免費，並提供點心和飲料。

維州威廉王子郡(Prince William)為喜歡歷史的爸爸及其6歲以下子女提供歷史景點的免費導覽，其他訪客則是每人五元，活動時間為周六、日上午11時至下午4時。

維州 華府 馬州

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