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莊淑貞醫師談牙齦病因及治療

本報華府訊
如您有任何牙科及口腔的疑問，歡迎電詢莊淑貞牙醫診所。
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大多數人一生中，都多多少少有可能得到牙齦病 (Gum Disease)。牙齦炎 (Gingivitis) 是一種牙齦病，也是牙周病最輕微的病變。在餐點後，牙齒如果不予清潔，及早清除食物殘渣，細菌、過濾性病毒，以及微小的寄生蟲就在口腔中慢慢滋長、繁殖，形成牙菌斑 (Dental Plaque)。但即使在牙線清潔 (Flossing)、仔細刷牙過後數小時之內，牙菌斑也因口水本身含有的養分而滋生。牙菌斑黏在牙齒表面，尤其有空隙、不易清潔之處，而它就是造成牙齦炎的直接原因。

當牙齒長期堆積牙菌斑，就會引起牙齦的發炎，主要症狀為牙齦紅腫 (Gingival inflammation) 及牙齦流血 (Gingival bleeding)，但不覺疼痛。因細菌等產生的有毒物質，會破壞牙周組織，而造成牙周病。但經過治療，去除局部因素後，牙齦炎即可痊癒。所以牙齦炎預防方法，就是正確的清潔牙齒、去除牙菌斑。

牙齦病會帶來牙齦萎縮 (Gingival Recession或Gum recession)。如果牙齦病不治療，牙齦就會從原來和牙齒接觸的地方脫離。但牙齦會在較低的部位，再和牙齒接合，所以牙齒看起來就比原來的長了一些。但因牙齦的萎縮，牙齒與牙齒之間 (在退縮後的齒齦線之處)，就顯出了間隙，食物的碎屑和牙菌斑(Plaque) 更易於淤積，而可能再造成牙齦炎，導致牙齦易出血，牙齒也較容易鬆動。牙齦病不僅會引起牙齦萎縮，也會造成牙齒的齒槽骨萎縮 (Bone recession)。

牙菌斑如果持續累積，會越來越厚，然後鈣化，形成牙結石 (Tartar)。牙結石表面粗糙，有許多小孔，讓細菌等藏匿其中。細菌以牙菌斑、牙結石為基地，入侵牙齦、牙周韌帶等鄰近的組織，反覆引起牙齦炎、牙周病。而發炎反應會產生許多有毒的化學物質，這些物質會進一步破壞齒槽骨，使牙齒的地基流失。牙結石無法用正常的刷牙或牙刷除去，需要到牙醫診所用超音波洗牙機 (Scaling) 才能清除，大約每半年需要清洗一次。莊醫診所有許多高科技裝備，幫您清洗保護您的口腔衛生，詳情請來電向莊淑貞醫師諮詢。

莊淑貞牙醫師經驗豐富，待人親切，專精拔牙、補牙、根管治療、牙橋、蛀牙預防治療、牙周病治療、牙齒漂白、人工植牙、各種假牙、透明牙套牙齒矯正、及牙科的急診。歡迎來電詢問，請上網址：Supersmiles.net。

牙醫師莊淑貞醫師診所位於：13880 Braddock Road, Suite #311, Centreville, VA 消防隊對面，Grand Centreville Plaza 內。電話：703-803-9223。

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