調節心態-大華府觀音堂

大華府觀音堂

學佛有一個真理，想“如如不動”，首先要耐得住“寂寞”，受得了“冷嘲熱諷”，經得起“讚歎吹捧”。修行修心，其實就是在人間短暫的生命中，去解開真實究竟的佛法深意。修心，就是盡形壽（意思是一直到壽終）的一個過程。修心人有時候別人覺得他很寂寞，但是他心裡並不寂寞。雖然剛開始修真的會覺得很寂寞，這是因為他心中還沒有住佛，等佛菩薩常住在心中，當然有佛菩薩陪伴的人他永遠不會覺得寂寞。

眾生顛倒又夢想，學佛正信又正念。顛倒夢想很難醒，正信正念聽佛音。一個人一旦發願，就必須堅持自己的願力，終生行善，終生信佛，不懈怠。將觀世音菩薩裝在心裡，菩薩會指導你，因為修心是終生的行持，在修心過程中根本用不著長籲短歎，因為你和別人不一樣，你是修心人，有菩薩保佑。其實修行就是人生的一個轉捩點，也是獲取人生真諦的一個開悟時機。

紅塵中修行註定是艱難而孤獨，如果沒有高僧大德或明師的指導，當然很難修成正果。師父的白話佛法，貼近生活，由淺入深，循序漸進，在“解門”和“行門”的修心中次第進行，所以希望你們要好好學白話佛法。

佛曾經說過，真正掌握佛法的人，不是讀了多少經典、談出多少高論，而是在聽聞佛法階段，當下就能接受用得上的佛法，這就是佛法中講的“動中修禪”，生活佛法化。真正地去理解它，去做到它，這就是“生活禪”，你才能得到佛法的真諦和這世間的“果證”。生活中修行，修行生活中。佛法生活化，生活佛法化。要做到這些，需要鍛煉一顆清淨忍辱的心，去越過修行路上的各種障礙。把內心擦拭乾淨，把“色受想行識”的五蘊徹底照空，有空性就不存在障礙。

舉個例子，當你晚上在山鄉路上開車，在沒有路燈的情況下，你不知道前面有沒有障礙，你很怕掉到溝裡或摔到山下。當你的車燈照見了前方的路，知道前面全都是空空蕩蕩的，那你才敢繼續開。這就和照見五蘊皆空是一樣的道理，只有照見一切空性，你才能修好心，學佛的奧妙就在於此。

誰說學佛人孤獨，有成千上萬的佛子陪伴，還有護法菩薩和諸佛菩薩常住在心中，永遠地指導著我們的心靈。我們是最幸福的，佛法難聞今已聞。希望你們好好地修，一路排除雜念，跟著佛陀指引的佛道，在觀世音菩薩的加持下，一世修成報佛恩。

當下學佛今世福，不聞佛法真沒福。借假修真紅塵倦，出離苦海還心願。師父再三跟大家講，要學會調節心態。什麼叫調節？調節猶如冷了多加點衣服、開個暖氣，熱了少穿點衣服、開個空調一樣。但是調節得好，能讓自己身體不感冒；調節得不好，身體不適加感冒。冷有冷傷風，熱有熱傷風。心情也是這樣，調節得好，一切都會平安過；調節不好，心情憂鬱惹煩惱。

所以調節靠著心靈，心靈靠著正能量，正能量來自于菩薩的教誨和佛法的教導。過去的一切要想空、看穿、全放下，一切就如過眼雲煙。就像你想外出旅遊，你看見天空，盼望著天氣好、有雲彩，能夠出去一樣，當雲出來的時候，你是多麼地歡喜，可以出去玩了，但這只是一瞬間的快樂。我們只是人間的過客，所有的人和事物只是感受，不能留住。雲過雲散，誰會記住？緣來緣去，最後緣盡，一切歸空，道理一樣。

知佛法，懂道理，珍惜當下，好好修心，那才是上乘之道。學佛法能夠讓我們開悟明理，能夠讓我們轉凡成聖，希望大家努力修心。心靈修持第一位，身心健康快樂歸。不爭不鬥離紅塵，清淨安樂凡成聖。

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