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提前5年 馬州第二大電廠明年關閉燃媒機組

記者張筠／馬州報導

因經濟壓力所迫，能源公司GenOn Holdings將於明年6月關停馬州第二大發電廠的燃煤機組(unit)，結束50年運作，也標誌燃煤發電方式逐漸淡出能源市場；該計畫比原定提前了五年，環保團體稱讚此舉將減少污染，但也有人擔心加劇失業問題。

GenOn Holdings公司近日表示，綜合經濟條件不利、運營和環保成本提高、無法與其他發電類型競爭，以及逐漸喪失能源市場優勢等多種原因，該公司計畫2022年6月關停馬州、俄亥俄州、賓州的多個燃煤發電站，其中馬州關停的是查爾斯郡(Charles County)Morgantown發電廠的兩個燃煤機組，這兩個機組先後在1970年和1971年啟用，能供電1229兆瓦，關閉後，該發電廠將繼續使用總計可供電252兆瓦的六個發電機組，目前馬州平均每年耗電約6000萬兆瓦。

該公司原計畫2027年才結束燃煤發電廠的運作，新決定提早了五年，環保團體對此稱讚，表示這對環境更友好，但另一方面，發電廠的大量員工將失業，相應的失業補貼和就業發展輔助項目尚未跟上進度，也有維權團體擔心這會加劇馬州從疫情中恢復的壓力。

GenOn Holdings表示，這些關停的機組需經過90天的可靠性評估(reliability review)，之後該公司再開始裁員，並為受影響的員工提供過渡期間的幫助，包括事先發(裁員)通知、提供遣散費(severance payments)和醫保資源等。

該決定意味著GenOn Holdings將關停馬州所有的燃煤發電機組，去年夏天該公司突然宣布關停Dickerson的燃煤發電廠，僅提前90天通知員工，本月初該公司也關停了喬治王子郡Chalk Point發電廠的兩個運作了55年的燃煤機組。

馬州剩下的燃煤發電廠包括安奧蘭多郡(Anne Arundel)的Brandon Shores和H.A. Wagner，不過所屬公司Talen Energy去年10月已宣布將在2025年關停這兩座發電廠。

馬州 裁員 俄亥俄州

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