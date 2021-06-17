馬州撥款8300萬 助繳疫期水電欠費

馬州撥8300萬元幫有經濟困難的民眾繳納拖欠的水電費帳單。（DCist）

馬州 本周推出8300萬元的水電費救濟方案，幫助有經濟困難的民眾繳納拖欠帳單 ，同時也將「禁止水電公司因顧客拖欠款項而關停服務」的規定延長至11月1日，以保障民眾基本生活所需；另對受疫情 重創的文娛行業，州長霍根(Larry Hogan)16日也宣布給65個相關機構提供1000萬元獎勵金，肯定他們在疫情期間的努力，並支持疫後恢復。

馬州公共服務委員會(Public Service Commission)15日表示，按照聯邦政府的經濟、生計、工業、企業、家庭復甦法案(RELIEF)，州府將分配8300萬元協助民眾支付疫情期間拖欠的水電費；數據顯示，成千上萬的馬州民眾因失業、工作時間少、薪資降低等原因，欠下天然氣/瓦斯和電費共計2億7600萬元，還有很多家庭受房租、房貸及其他生活開銷的困擾。

該委員會指，只有在今年6月30日之前有欠款的住宅用戶符合資格，補助金將在未來數月以積分(bill credits)形式打入用戶帳戶，並按照三類用戶依次發放，第一類是過去四年內曾接受能源補助(energy assistance)，第二類是有特殊醫療需求，第三類是有舊欠款未繳；此次援助預計能幫第一、二類用戶繳清欠費，對於第三類用戶，補助將按其欠款在全州欠款所占份額分配。

此外，該委員會早先禁止水電公司因第一、二類用戶未繳費而關停服務，該禁令原定本月30日到期，目前已延長至11月1日。

州政府並將給全州65個文藝活動單位提供1000萬元的獎勵和補貼，彌補他們在疫情期間因活動取消、觀眾減少等造成的經濟損失，也幫助他們留住員工，加速解封後的文化活動發展，接受補貼的機構包括蒙郡、喬治王子郡、哈維郡、安奧蘭多郡(Anne Arundel)等地的音樂會、劇院、畫廊、藝術館等。