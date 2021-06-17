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「華府自成一州」法案 參院22日聽證

記者羅曉媛／華盛頓報導

「讓華府自成一州」的法案上月在眾院過關，參院國土安全與政府事務(Homeland Security and Governmental Affairs)委員會本周表示，將於下周二(22日)就參院版本舉行聽證會；儘管該法案在兩黨平分席次的參院前景渺茫，但民主黨此次邀請來前獨立派參議員利伯曼(Joseph I. Lieberman)為法案作證，希望以溫和派觀點緩和兩黨分歧。

由華府國會眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)提出的「接納華府法案」(Washington, D.C. Admission Act)，上月以216比208票在眾院過關，作為本屆國會民主黨的優先議題，參院多數黨領袖舒默已多次表態支持，並承諾將在參院議場提出並表決；若該法案在參院國土安全與政府事務委員會聽證後表決通過，則有望進到參院議場。

來自康州的前參議員利伯曼與兩黨交好，他將與諾頓、華府市長包瑟(Muriel Boswer)及民權專家一起，在22日的聽證會當天為支持法案作證；提出參院版本的民主黨參議員卡波(Thomas R. Carper)，曾向利伯曼尋求讓該法案在參院推進的建議，他稱利伯曼將是讓「華府成州」脫離黨派包袱，而是作為民權議題的最佳獨立派聲音。

國土安全與政府事務委員會的成員也是兩黨各占一半，法案的支持者希望爭取法案在該委員會過關，但目前並非所有民主黨成員已表示支持，參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)就未表態。

共和黨方面則反覆重申，「華府成州」只是民主黨想要奪得參院控制權的政治操弄，並由此推進更激進的自由派議程；類似法案曾在2014年獲得參院聽證的機會，但之後並未表決。

參院 華府 民主黨

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