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華府國家兒童醫院 連5年全美10佳

記者張筠／華盛頓報導
華府的國家兒童醫療中心，連續第五年衝進全美前十。（取自華府醫院協會）
華府的國家兒童醫療中心，連續第五年衝進全美前十。（取自華府醫院協會）

美國新聞與世界報導雜誌」(U.S. News & World Report)近日公布2021-2022年全美兒童醫院排行榜，華府的國家兒童醫療中心(Children's National Hospital)連續第五年衝進前十，且有十項專科排名前十，包括五年蟬聯第一的新生兒科；該醫院表示，今年受疫情挑戰，這份榮譽最特殊。

該雜誌每年根據患者安全、感染預防能力、醫護人員及設備是否充足等，給近200家兒童醫療機構的各專科評分，今年波士頓兒童醫院(Boston Children’s Hospital)連續第八年總分排第一，第二名是費城兒童醫院(Children’s Hospital of Philadelphia)，已連續第七年排第二，華府的國家兒童醫療中心排第七。

國家兒童醫療中心連續第五年被評為全美前十的兒童醫院，且連續第11年有十個專科排名前十，包括排第一的新生兒科，神經病學和神經病外科排第三、癌症治療第五、腎內科及骨科均第六、肺病學和肺外科第八、糖尿病和內分泌科均第十。

該醫院主席紐曼(Kurt Newman)表示，每年被評為全美十佳兒童醫院都很榮幸，但今年受新冠疫情衝擊，所有成員面對疫情挑戰，做出巨大犧牲，幫助大華府乃至全美度過疫情，今年的榮譽也因此特殊。

今年「美國新聞與世界報導」首次根據州和地區排名兒童醫院，國家兒童醫療中心在18所中大西洋(Mid-Atlantic)地區醫院中排名第二，馬州最佳的約翰霍普金斯兒童醫療中心(John Hopkins Children’s Center)在該區域排名第四，維州的維吉尼亞大學兒童醫院(UVA Children’s Hospital)排第七。

參與排名的專科包括癌症、心臟病學和心臟外科、糖尿病學和內分泌科、胃腸病學和胃腸外科、新生兒科、腎病學、神經病學和神經外科、骨科、肺病學和肺外科、泌尿科。

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