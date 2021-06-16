維州7旬華婦失蹤近2周 懸賞2萬協尋

盧秀行身高約5呎2吋，體重130磅，棕色頭髮，本月4日失蹤，警方稱疑似遇害，呼籲社區提供線索。（圖：費郡警方提供）

維州 費郡的七旬華婦盧秀行(Emily Lu)失蹤近兩周，費郡警方15日表示盧秀行疑似遇害，將按罪案而非失蹤案處理，費郡重大犯罪和網路取證部門已介入，並懸賞2萬元呼籲社區提供線索；盧秀行的獨生女Jenny表示，母親是一個關懷他人且工作認真的人，不會無緣無故不去上班或與家人失聯，希望社區協助他們平安找回母親。

盧秀行的獨生女Jenny(中)、費郡警方重大犯罪和網路取證科長官卡洛爾(右)，呼籲公眾提供線索。（記者張筠 / 攝影）

72歲的盧秀行住在費郡洛頓(Lorton)，4日起就沒像往常一樣到崗上班，警方到她住所也未見其蹤影，但發現她的車停在住所車道上，且車內還有從附近商店買的生活用品和食物；根據警方公開的監控錄像，盧秀行失蹤前最後一次被看見，是3日晚7時52分在Woodbridge區Gordon廣場的ALDI超市。

警方詢問了盧秀行的鄰居，並根據家人提供的信息到盧秀行可能拜訪的住處調查，但仍未發現其蹤跡，因此懸賞2萬元尋求社區幫助。

費郡警方重大犯罪和網路取證科長官卡洛爾(Ed O’Carroll)15日表示，根據過去11天調查小組蒐集的線索，懷疑盧秀行在家中遇害；有人表示曾在經過盧秀行住處時，看到牆上有照片掉落，猜測是她遇害時留下的掙扎痕跡，對此卡洛爾表示，警方未能下定論，需更多證據，不過目前可以肯定這已不是一起單純的失蹤案。

盧秀行的女儿Jenny15日表示，母親在美生活近30年，從來沒有退休 計畫，疫情 期間也努力工作、不願休息，「突然不去上班很反常」；她說媽媽平時熱心服務社區，照顧他人，希望社區提供線索，幫忙平安找回母親；住在盧秀行隔壁超過25年的穆林斯(Kevin Mullins)也說她「看起來一直都很快樂」。

盧秀行身高約5呎2吋，體重130磅，棕色頭髮，最後一次被人看見時，身穿白底紫印花的上衣和白色褲子；有任何線索可致電費郡警方：(703)246-7800，也可撥打(866)411-8477提供匿名線索。