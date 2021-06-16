國慶煙花回歸 華府國家廣場迎客

華府 國慶節期間的每年傳統 — 國家廣場(National Mall)煙花秀今年將回歸，拜登 總統與華府市長包瑟(Muriel E. Bowser)均已表態號召美國民眾來華府相聚、慶祝7月4日國慶節。

「華府開放了，也準備好歡迎訪客回歸，一同慶祝讓我們團結為一座城市和一個國家的方式。」包瑟15日表示，「我們再一次證明，當我們團結在一起，沒什麼難關過不了(nothing we can’t do)。」

她表示，今年華府的國慶節慶祝活動除了國家廣場的煙花秀，從前每年一度的7月4日大遊行也將回歸，拜登政府還將在白宮舉辦相關活動，其中包括在白宮南草坪邀請必要行業員工及軍人家庭同慶。

國家公園局表示，煙花秀回歸是象徵美國邁出疫情陰影的首個活動之一，燃放時間為7月4日晚9時9分，持續大約17分鐘，工作人員將從林肯紀念堂倒影池(reflecting pool)的兩邊放煙花。

公園局也提醒，若尚未完成接種，建議在擁擠的戶外場所仍戴上口罩 ；此外若要坐地鐵等公共交通，也必須戴口罩。

包瑟鼓勵訪客預訂華府的酒店，指華府已取消所有人數限制，文化景點也重開，「酒店已準備好歡迎你們回來」；目前已完成接種者在華府只有少數場景需要戴口罩，例如在醫院、醫生診所、公共交通或公立學校等。

華府得以取消限制、重新迎客，得益於整個大華府地區的新冠疫苗接種率升高，以及新冠確診率、住院數、死亡數持續下滑，華府及馬州的確診率已跌至1%以下，維州則在2%以下。