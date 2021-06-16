馬州7月起解除防疫限制 商家、地方政府可保留口罩令

馬州州長霍根宣布7月1日起，結束疫情緊急狀態。(州長辦公室提供)

馬州 逾72%人口至少接種一劑新冠疫苗之際，州長霍根(Larry Hogan)15日宣布將在7月1日結束新冠疫情緊急狀態 ，所有緊急性強制政策與限制將在同日結束，包括全州範圍的口罩令，但商家仍可根據自身情況要求顧客或員工戴口罩。

霍根表示，過去15個月在疫情緊急狀態實施的所有強制命令或限制將在7月1日結束，也不再要求公眾在學校、營地、兒童看護中心等場所戴口罩；但給部分情況45天的寬限期，直至8月15日，包括換新駕照、疫情期間暫停的逐客令、緊急衛生行動作業等。

馬州的商家仍可繼續實行口罩令，地方政府及各公立學區也可根據在地情況採取防疫措施；霍根表示，馬州正從緊急狀態過渡，未來數月仍應保持謹慎，結束緊急狀態並不代表「病毒及變種已毫無威脅」，呼籲未接種者儘快打疫苗，以免繼續面臨染疫風險。

「我們終於抵達這一漫長隧道的終點光明。」霍根感謝醫護人員，並紀念因疫情喪生的近9500名馬州人，「我也曾不確定，不知道我們能否有這一天，但是你們所有人的行動，讓這一天成為可能，感謝你們讓馬里蘭堅強。」

馬州截至15日累計施打652萬8935劑新冠疫苗，72.2%人口至少接種一劑，超過317萬人口完成接種，新冠確診率降至歷史地位的0.82%。

隔壁維州的緊急狀態原定本月結束，州長諾譚(Ralph Northam)早先已表態無意延長，但打算保留部分保護措施，例如繼續暫停疫情期間房東對租客的逐客令等。