華府僑教中心 李春蘭線上教捏麵人反應佳

華府僑教中心日前以線上視訊舉辦「民俗文化種子教師在地研習」，邀請到德拉瓦州德立華中文學校文化教師李春蘭示範捏麵人的手作基本技巧。(僑教中心提供)

為鼓勵大華府 地區文化教學培訓的中文教師運用所學，協助向僑校及主流社區推廣台灣 多元藝術，華府僑教中心日前以線上視訊舉辦「民俗文化種子教師在地研習」，本地僑委會民俗文化種子教師培訓班學員與僑校及主流學校華語文教師分享所學及教作等83人參加。

華府僑教中心日前以線上視訊舉辦「民俗文化種子教師在地研習」，僑教中心主任郭大文致詞時感謝老師們在各主流社區不遺餘力推廣台灣多元文化。(僑教中心提供)

此次研習教作的主題是捏麵人，邀請到德拉瓦州德立華中文學校文化教師李春蘭示範捏麵人的手作基本技巧，她多年來在僑校、主流學校及社區大型活動如龍舟賽、維州Fair Oaks Mall農曆春節活動等教作捏麵人，教學經驗豐富。

李春蘭介紹輕黏土材料的特性，包括如何利用黑、紅、藍、黃、白等五種基本顏色揉捏調製出各式各樣的顏色，並教授一些手作基本技巧，由圓形、水滴形、長條形、骰子形等形狀搭配剪刀、吸管等工具就能塑型；最後她也分享多年來的教學經驗及作品欣賞，學員們學習興致高昂，表示收穫豐碩。了解其他活動，可至僑教中心官網：http://www.ocac.net/washingtondc

僑教中心主任郭大文致詞時感謝老師們在各主流社區不遺餘力推廣台灣多元文化，鼓勵繼續參加各項文化活動，做海外傳承並傳播台灣多元文化的推手，並祝大家端午節 快樂。