自由女神袖珍版 下月運抵華府 將佇立10年

紐約自由女神像的「袖珍版」妹妹將在7月抵達華府卡洛拉馬區。(Pexels)

華府外交官府邸雲集的卡洛拉馬區(Kalorama)，下月起將迎來一座自由女神 像，不過與紐約 港自由島305呎高的「自由女神像」不同，這座「袖珍版」自由女神僅高九呎，由法國國家工藝美術博物館(CNAM)租借給美國 ，意在美國國慶之際，強化兩國友誼，新雕像將於未來十年佇立在卡洛拉馬區的法國駐美大使官邸。

「袖珍版」自由女神像也被稱為紐約港自由女神像的「妹妹」(little sister)，大小只有「姊姊」的六分之一，重約1000磅，早在2009年就完工，並從2011年起在法國國家工藝美術博物館的花園展出。

該雕像將於本周末從法國啟程，抵達美國後，首先將於7月1日至5日在艾利斯島(Ellis Island)展出，與「姊姊」隔海相望；之後再送往華府，並在法國駐美大使官邸前的花園落腳，可供路人觀賞，同時也趕上本地慶祝7月14日的法國國慶日(Bastille Day)。

自由女神像最早在1878年由法國雕塑家巴爾托迪(Frédéric-Auguste Bartholdi)設計，贈予美國後，多年來已成為紐約的象徵，不過以該雕像為藍本的自由女神像還有很多座，此次將來華府的「妹妹」，就是12座有授權的複製品中最早修建的一個。

法國國家工藝美術博物館的負責人奧莉薇亞‧法宏(Olivier Faron)說，這座雕像象徵世界的自由與光明，「我們想藉此傳遞明確信息：『我們與美國的友誼非常重要，尤其在此刻，我們要保護並捍衛兩國友誼。』」