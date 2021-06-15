我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

自由女神袖珍版 下月運抵華府 將佇立10年

記者羅曉媛／華盛頓報導
紐約自由女神像的「袖珍版」妹妹將在7月抵達華府卡洛拉馬區。(Pexels)
紐約自由女神像的「袖珍版」妹妹將在7月抵達華府卡洛拉馬區。(Pexels)

華府外交官府邸雲集的卡洛拉馬區(Kalorama)，下月起將迎來一座自由女神像，不過與紐約港自由島305呎高的「自由女神像」不同，這座「袖珍版」自由女神僅高九呎，由法國國家工藝美術博物館(CNAM)租借給美國，意在美國國慶之際，強化兩國友誼，新雕像將於未來十年佇立在卡洛拉馬區的法國駐美大使官邸。

「袖珍版」自由女神像也被稱為紐約港自由女神像的「妹妹」(little sister)，大小只有「姊姊」的六分之一，重約1000磅，早在2009年就完工，並從2011年起在法國國家工藝美術博物館的花園展出。

該雕像將於本周末從法國啟程，抵達美國後，首先將於7月1日至5日在艾利斯島(Ellis Island)展出，與「姊姊」隔海相望；之後再送往華府，並在法國駐美大使官邸前的花園落腳，可供路人觀賞，同時也趕上本地慶祝7月14日的法國國慶日(Bastille Day)。

自由女神像最早在1878年由法國雕塑家巴爾托迪(Frédéric-Auguste Bartholdi)設計，贈予美國後，多年來已成為紐約的象徵，不過以該雕像為藍本的自由女神像還有很多座，此次將來華府的「妹妹」，就是12座有授權的複製品中最早修建的一個。

法國國家工藝美術博物館的負責人奧莉薇亞‧法宏(Olivier Faron)說，這座雕像象徵世界的自由與光明，「我們想藉此傳遞明確信息：『我們與美國的友誼非常重要，尤其在此刻，我們要保護並捍衛兩國友誼。』」

自由女神 美國 紐約

上一則

華府僑教中心 李春蘭線上教捏麵人反應佳

下一則

國民隊vs.海盜隊 打疫苗送2張球票 僅限今天

延伸閱讀

CNN爆廣東台山核電廠有「即時輻射威脅」

CNN爆廣東台山核電廠有「即時輻射威脅」
歐陽娜娜扮迪士尼公主 學秀智戴法國御用皇家珠寶

歐陽娜娜扮迪士尼公主 學秀智戴法國御用皇家珠寶
法國凡爾賽宮開放入住 1晚2060元一覽遊客止步區

法國凡爾賽宮開放入住 1晚2060元一覽遊客止步區
法國大師級工匠攜手打造限量佳品 完美結合精緻鍍金工藝與Rémy Martin人頭馬頂級X.O.干邑

法國大師級工匠攜手打造限量佳品 完美結合精緻鍍金工藝與Rémy Martin人頭馬頂級X.O.干邑
DMV名額難搶惹怨 華府延長駕照更新截止日

DMV名額難搶惹怨 華府延長駕照更新截止日

熱門新聞

蘭卡斯特夫婦以詐欺手法侵吞他人九份財產。（達拉斯縣立監獄）

德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

2021-06-08 19:35
維州冰淇淋店近日推出「蟬寶寶聖代」走紅，外型逼真，許多民眾也從中發現了蟬可愛的一面。（Toby’s Homemade Ice Cream提供）

維州冰店「蟬寶寶聖代」日銷上百份 消費者：外型逼真

2021-06-10 15:44
伊州即日起全面開放，餐館、商店處處可見人潮，醫師呼籲未接種疫苗者仍應提高警覺防範感染。(特派員黃惠玲/攝影)

專家疾呼：全面開放後 未接種者染疫風險更高

2021-06-11 13:47
范軼然為師長與同學心目中傑出的研究人員。(芝加哥大學提供)

師生情深 芝大范軼然命喪槍口 諾獎教授代答辯獲學位

2021-06-07 11:57
一批青少年疑似路怒在百利大道和I-65號公路交叉口當街開打，用路人怨聲載道。 （圖：Ruby Jensen提供）

影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆

2021-06-11 18:33
林石鳳將孔水月取回毒販委託34萬元現金，拍照後傳到中國的負責單位，然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶，接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

助販毒遞送洗錢現金2400萬 華婦判處40個月徒刑

2021-06-11 19:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳

女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？