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蒙郡新法 家有10歲以下兒童 明年起房東須裝窗欄

記者張筠／馬州報導
馬州蒙郡8日通過新法，要求房東給有十歲以下兒童的家庭窗戶安裝護欄，新法明年1月生效。（蒙郡政府提供）
馬州蒙郡8日通過新法，要求房東給有十歲以下兒童的家庭窗戶安裝護欄，新法明年1月生效。（蒙郡政府提供）

馬州蒙郡8日通過新法，要求房東對於有十歲以下兒童的家庭，要安裝窗戶護欄，新法明年1月生效。蒙郡官員表示，疫情期間華府「國家兒童醫療中心」(Children’s National Hospital)治療的遭窗戶砸傷兒童比往年翻倍，為保護兒童安全，避免意外，決定制定新法。

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)8日簽署該法，規定從明年1月起，若多戶住宅(multi-family properties)內有十歲以下的兒童，或租客在合約中有明確要求，則房東必須為租客安裝窗戶護欄；根據新法，租客有權在簽署或更新合約時要求房東加固窗戶，也有權在房東跳漲租金時提出要求，此外育兒人員也可要求加裝護欄，包括照顧孫輩的老人或幫忙照看孩子的鄰居。

郡議會主席哈克(Tom Hucker)表示，蒙郡大量房屋已有些老舊，窗戶搖搖欲墜，威脅民眾，尤其是年輕兒童的安全。他說，根據華府國家兒童醫療中心數據，疫情期間被窗戶砸傷的兒童人數翻倍，「這與學生沒到學校上課有關，但住房基礎設施老舊已影響社區安全。」

新法又名「Ezechiel法」，是為紀念2020年10月被一扇從三層樓墜落的窗戶砸死的兩歲男孩Ezechiel Nguemezi；母親稱，希望此法能避免更多家庭遭遇悲痛，讓兒子短暫的生命更有意義。

房東 租客 疫情

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