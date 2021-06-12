北一女校友會 線上分享樂活退休

北一女校友會「退休生活的分享」線上講座 。(北一女校友會提供)

由大華府 區北一女校友會主辦、北一女校友基金會協辦的「退休 生活」分享講座，日前透過線上舉行，活動由北一女會長黃秀媚策畫並主持，幾位重量級校友無私分享，吸引近320名網友參與，回放也有近1500觀看數。

打頭陣的校友曹平霞現居台灣 ，表示要懂得隨遇而安、保持愉快心情，活到老、學到老；她參與社團活動，身兼數職，退休後更忙碌；她從食衣住行列舉退休後定居台灣的種種好處，吃的應有盡有，美國服裝品牌在台灣也有分店，就是居住方面，多是狹小的高樓大廈。

金融界的黃琲校友在50歲退休，之後首件事就是創辦「北一女加拿大校友會」，為大家提供互相幫助的平台；退休20年的黃琲住過不同地方，領悟到每個人對人生的要求、期待不同，知足常樂、自得其樂、苦中作樂，就會很開心。

劉曼香校友在2013年搬到南加州，常年與陽光、蔬果和海灘相伴，退休生活樂趣倍增；她說，「照顧自己的身體和生活」是「重中之重」，退休後要生活規律、多睡覺，每天至少喝四杯水，每天一萬步不間斷。

范治明校友、俞國寧校友均提到退休生活的秘訣是保持健身，如此才能享受美食、生活，結交朋友，常旅行、 學新知，多參加社區活動。

有人問「選擇退休地點的重要考量」，曹平霞指醫療環境很重要，例如能否找到幫手照顧老人或自己，以及精神寄託，「退休後最怕没事做，要找到自己的生活、社交圈」；黃琲也說，要先問自己想過怎樣的生活。詳情可到大華府北一女校友會網站：https://beinu-dc.org