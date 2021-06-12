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勞登郡推族裔教學 華裔家長批「美國版文革」

記者張筠／維州報導

近日全美族裔討論熱烈，多州探討是否要在公校增加「批判性族裔理論」(Critical Race Theory，CRT)的族裔課程，維州勞登郡(Loudoun County)公校也在推動此事，然而反對此舉的家長和教師卻被罵種族歧視，甚至有人被親友和鄰居排擠，勞登郡華裔家長弗理特(Xi Van Fleet)表示這好比「美國版文化大革命」，她多年前「逃離中國來美」就是為追求自由，不願看到下一代的自由被剝奪。

CRT被許多人稱為「新種族主義」，也被許多華人視為共產主義思潮，因此不少華裔教育組織反對將此理論納入教學體系，不過大華府部分教育系統計畫或已將此理論滲透到課程中，引發當地家長和教師的反彈。

維州勞登郡公校教委會(School Board)10日表示，目前未正式設立CRT課程，但已在教學中使用相關概念和術語，試圖推動平等化(equity)教育。

此舉激怒不少家長和教師，弗理特10日晚在公校教委會議上表示，CRT會加強族裔分裂和鬥爭，甚至造成專制主義，也可能把孩子們培養成類似中國的「紅衛兵」，她把CRT教育比作「美國版的文化大革命」。

弗理特六歲時中國文化大革命開始，「當時學生們被灌輸鬥爭思想，並被鼓勵相互揭發」，就像現在CRT所提的「社交正義戰士」(social justice warriors)一樣；她26歲「逃離中國來美」是為追求自由，包括自由獲取信息、閱讀各種觀點的權利，「但現在卻感覺自由在逐漸被剝奪。」

不過並非所有反對CRT的民眾都敢發聲，因為有被罵「種族歧視」的風險，上周一名勞登郡家長也因反對CRT教學而被親友和鄰居排擠，甚至遭惡言相向。

勞登郡家長米諾(Scott Mineo)創建「反CRT家長網站」(https://bit.ly/3gd6GsQ)，追蹤CRT被用在課堂中的情況，並匯總各公校關於族裔教學的資料，其中一篇文章指，勞登郡公校將「白人至上文化」(White Supremacy Culture)視為「族裔平等工具」(Racial Equity Tools)。

此事引起大華府教育者的廣泛關注，維州費郡的一名公校教師維斯坦(Lilit Vanetsyan)10日在勞登郡公校教委會議上喊話師生和家長，不要向歧視屈服，更不要因自己的膚色被別人指使去做不應該做的事。

公校 教育 種族歧視

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