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蒙郡公校 新學年恢復實體課 室內仍須戴口罩

記者張筠／馬州報導
蒙郡公校近日公布新學年計畫，實體課、校車接送等將全面恢復至疫情前的狀態，但學校室內環境仍須戴口罩。（圖：蒙郡公校提供）
蒙郡公校近日公布新學年計畫，實體課、校車接送等將全面恢復至疫情前的狀態，但學校室內環境仍須戴口罩。（圖：蒙郡公校提供）

馬州州長霍根(Larry Hogan)10日表示，疫情持續好轉，今年秋季全州公校有望100%恢復，所有學生可返校；馬州最大的蒙郡公校(MCPS)同日公布新學年計畫，實體課、校車接送等將全面恢復至疫情前的狀態，但學校室內環境仍須戴口罩，戶外則無強制規定，公校也將繼續提供線上課程，但申請通過的學生才可參加。

蒙郡公校將於2022學年恢復校車接送服務。（圖：蒙郡公校提供）
蒙郡公校將於2022學年恢復校車接送服務。（圖：蒙郡公校提供）

霍根10日在蒙郡(Montgomery)參觀生物科技公司諾瓦瓦克斯(Novavax)的新總部時表示，馬州已基本不見新冠病毒蹤跡，陽性檢測率已降至新低0.73%，防疫進度在全國領先，因此各郡公校有望在新學年完全恢復，允許所有學生返校，且雖然小學生未能接種疫苗，新學期有望不必戴口罩或保持社交距離。

截至10日，蒙郡公校已有70%的12歲以上學生接種至少一劑疫苗。（圖：蒙郡公校提...
截至10日，蒙郡公校已有70%的12歲以上學生接種至少一劑疫苗。（圖：蒙郡公校提供）

蒙郡公校同日公布2022學年的計畫和預算，實體教學、課程長度、上下課安排、校車接送將全面恢復到疫情前的狀態，學生也可重新使用圖書館等公共資源，走廊恢復雙向通行，公共場所的人數限制取消，高中生午餐也將回歸正常。

至於口罩規定，蒙郡公校教育副總監莫里斯(Diane Morris)表示，目前公校仍按照聯邦、州府和郡府的指南要求室內必須戴口罩，戶外則是「強烈建議」(highly recommended)，無強制要求，未來可能根據各級政府的更新而調整。

蒙郡公校近期為師生舉辦多場疫苗接種活動，截至10日已有70%的12歲以上學生接種至少一劑。

為照顧對實體課仍有顧慮的家庭，蒙郡新學年繼續提供「線上學院」(virtual academy)，教學進度和內容與實體課一致，有意參參加的學生必須上網申請並說明原因，申請截至7月2日，目前已有500多份申請，公校也已啟動審核，雖然公校並未公布具體標準，但疫情期間的學生成績將會納入考慮。

蒙郡公校10日也通過了27億5600萬元的新學年預算，比原預計的多2430萬元，這部分資金來源於聯邦、州府和郡府的補助，公校計畫用3000萬元在未來兩年半內解決疫情衍生的問題，包括補充低收入社區的教育資源，增設教職並擴大招生，提供數位教學的技術支持等。

公校 疫情 口罩

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