DMV名額難搶惹怨 華府延長駕照更新截止日

華府 日前恢復停車相關執法，原定7月1日起恢復對逾期駕照 等證件的罰款，但許多人抱怨很難在車管局(DMV )約到名額，市府決定將更新證件的截期延至9月9日，並在本月增加4000個辦理名額、延長DMV的工作時間，以加快辦理速度。

華府原定7月1日起恢復對逾期駕照等證件的罰款，但因DMV現場辦理證件更新的名額有限，大批市民抱怨搶不到名額，來不及更新駕照，市長包瑟(Muriel Bowser)宣布延後截止日期至9月9日。

此外，由於更多員工返回實體辦公，市府也將本月DMV名額從原來的6000個增加到1萬個，並延長每周一和周三晚的服務時間；包瑟指，將觀察預約和市民更新證件的情況，若供需仍不平衡，可能再增加名額。

新冠疫情爆發後，華府DMV暫停免預約(walk-ins)的現場服務，一年多來，很多人抱怨網站操作不便；華府市議員喬治(Janeese Lewis George)表示，不論是疫苗網站還是DMV網站，預約名額的操作流程都讓人頭疼。

為分散客流，華府DMV表示，持有「真實身分證」(REAL ID)的民眾可直接上網更新證件，而必須預約到現場辦理的群體包括沒有「真實身分證」者、70歲以上者、需將外州駕照轉為華府駕照者等；證件遺失或損毀，也可通過網路或郵寄申請新證件，但需知曉自己的駕照號碼。

華府本月1日已恢復車輛牌照和排放檢查(emission)的執法，逾期未更新相關信息的車輛可能收到罰單，市府官員表示，此項執法恢復也是造成DMV名額供不應求的原因。