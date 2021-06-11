電動滑板車新用法 付月租免共享不限區

電動滑板車Unagi新概念進駐大華府，用戶可租用僅限自己使用的滑板車。(Unagi提供)

共享電動滑板車(scooter)收費高？區域超出服務範圍？新入駐大華府 的電動滑板車Unagi引入「租享」電動滑板車的新概念，用戶不是以使用時間計費，而是每月付租金 ，就能不受服務範圍的限制，無限次使用專屬電動滑板車，並能保存在自己家中。

大華府的共享經濟發展迅速，共享單車、滑板車等服務接連進駐，儘管給遊客或市內短途出行帶來便利，但價格也不菲；以電動滑板車Lime為例，由於是按照時間計費，從華府CityCenter到國家廣場的一哩路，不到半小時收費可達4.75元。

Unagi則是按月收租49元，若是一年約，則月租39元，首次啟用服務還需繳納50元設置費，Unagi將在下單72小時之內，用聯邦快遞將滑板車送到用戶家中，用戶可不限次數和範圍使用，維修或替換費也包在月租金內。

該公司提供的電動滑板車為可折疊式，用戶可自選顏色，重約26磅，方便用戶攜帶，車速最高20哩，還帶有車燈和喇叭；若不願租賃，也可直接購買，但單價約1000元。

Unagi是來自加州 屋崙(Oakland)的初創公司，自2018年成立以來，已先後在紐約、洛杉磯、奧斯汀、邁阿密、舊金山、西雅圖、芝加哥等城市推出租享滑板車的服務。