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維州「蟬寶寶聖代」走紅 日均銷量上百份

記者張筠／維州報導
維州冰淇淋店近日推出「蟬寶寶聖代」走紅，外型逼真，許多人也從中發現了蟬可愛的一面。（Toby’s Homemade Ice Cream提供）
維州冰淇淋店近日推出「蟬寶寶聖代」走紅，外型逼真，許多人也從中發現了蟬可愛的一面。（Toby’s Homemade Ice Cream提供）

今年大華府的夏天好不熱鬧，「布魯德十代蟬」(Brood X cicada)滿天飛、滿地爬，卻有店家從中挖掘商機；維州阿靈頓郡冰淇淋店Toby’s Homemade Ice Cream近日推出「蟬寶寶聖代」，生意火爆，日均銷量翻倍至上百份，也降低了許多人對蟬的反感和恐懼，甚至發現了它們可愛的一面。

美東近期出現數以兆計的「布魯德十代蟬」，學者稱這些蟬在地底蟄伏已17年，今年脫殼飛出，在華府、馬州、維州三地的數量之多，令許多大華府長住居民震驚甚至害怕，不過也有人覺得新奇，從中找到創意靈感。

阿靈頓冰淇淋店Toby’s Homemade Ice Cream的「蟬寶寶聖代」，其中「蟬身」和「蟬翼」由冰淇淋蛋捲拼成，頭部和身體內部由三球不同口味的冰淇淋組成，包括黑巧克力、巧克力、咖啡等，「蟬眼睛」為紅色的M&M巧克力豆，再撒上一點巧克力碎。

業主班唐(Toby Bantug)表示，「蟬寶寶聖代」主要是外型像蟬，成分與平時售賣的冰淇淋無異，但「外觀看上去非常逼真」，最火爆時平均一天售出上百份，有時不得不提前打烊，「因為東西都賣光了，必須再進更多原料。」

班唐說，他的創意也是受北維州一家糕餅店的「蟬餅乾」啟發，才決定在自己的冰淇淋店菜單加入「蟬寶寶聖代」，起初員工還擔心這會讓消費者望而卻步，誤以為這份甜品是以真的蟬為原料，但班唐對此甜品的可愛外型很有信心，拍照推廣後便吸引大量關注，開賣第一天就售出30多份，許多消費者也紛紛拍照上傳到社交媒體，「蟬寶寶聖代」隨即走紅。

目前班唐的冰淇淋銷量已比往常翻倍，平均一天售出100多份，且銷量還在增長，他說，一般一天賣160到170份，很多家長不到上午10時就帶著孩子來買。

班唐將這次營銷成功，歸功於十幾年一見的「蟬季」以及員工的支持，他表示，「蟬寶寶聖代」不是永久菜單，「但只要蟬季未過，我們的聖代就會繼續賣，可能再賣17年吧。」

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