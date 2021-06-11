首提硬性要求 華府、馬州醫院協會要求所有員工接種

華府 和馬州 醫院協會(Hospital Association)近日相繼公布新規，要求醫院所有員工接種新冠疫苗 ，提高一線人員對病毒的抵抗力，這是大華府首個要求職員接種的硬性規定。

華府醫院協會包括喬治華盛頓大學和霍華德大學的醫學院，以及Medstar醫療系統的華盛頓醫院(Washington Hospital Center)，該協會要求所屬醫療機構須將「接種新冠疫苗」列入對員工的職場要求，提高醫護人員的接種率。

華府醫院協會主席波恩斯(Jacqueline D. Bowens)表示，華府三萬多名醫護人員屬於去年底的首批疫苗優先接種群體，但醫療機構無硬性規定，員工都是自願接種；為確保一線人員的安全，避免疫情再升溫，該協會決定讓員工100%接種。

馬州醫院協會也發布新規，要求所屬的60家醫院和醫療系統將接種新冠疫苗定為入職條件之一；華府和馬州醫院協會將分別制定醫護人員須接種疫苗的截止日期，若員工有宗教或健康原因無法接種，各醫療機構可按相關法規特殊處理。

華府和馬州醫院協會的數據顯示，截至9日，兩地已有70%的醫院職員完成接種，兩協會的新規也受業內讚許，表示一線人員的防禦力提升，不僅有利防疫，也可保護未接種的兒童等群體，尤其能避免兒童醫療診所爆發群體染疫。

華府國家兒童醫療中心(Children’s National Hospital)主席紐曼(Kurt Newman)說，該醫院規定員工須在9月30日前完成接種，目前75%員工已接種至少一劑。

維州醫院和健保協會(Virginia Hospital and Healthcare Association)暫無相關規定，發言人沃克(Julian Walker)表示，該協會目前仍是鼓勵全州110家醫院的員工、尤其一線人員接種疫苗，但決定權在職員；不過協會已在評估是否有必要強制職員打疫苗，最早可能在7月更新職場指南。