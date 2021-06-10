家譜網站查DNA 馬州限警只能查重大犯罪

DNA 比對是警方破案的利器，尤其給陳年舊案帶來希望，但馬州 近期通過一項新法，將限制警方查詢DNA的渠道；新法規定從10月1日起，警方只能利用家譜血統(genealogy)網站查詢謀殺或強暴等重大暴力犯罪，並受法官監督，這讓馬州成為繼蒙大拿和猶他之後，全美首批對警方使用網站數據庫設限的州。

根據新法案，警方只有在用盡調查手段之後，才可利用家譜血統網站查詢，而且案件必須是謀殺或強暴等嚴重暴力犯罪；提案人、州參議員西德諾(Charles E. Sydnor III，民主黨)說，這將是法醫物證學的先鋒之舉，確保調查時也有足夠保護。

早年警方只在自己的數據庫比對DNA，對於指紋信息不在該數據庫的罪犯，警方就無法通過DNA比對抓到真兇；直到2018年，臭名昭著的「金州殺手」(Golden State Killer)落網，警方才意識到Ancestry、GEDmatch等家譜血統網站的調查力量。

當時加州警方就是通過血統網站的家族樹鎖定連環殺手迪安格羅(Joseph James DeAngelo Jr.)，他1970年代至1980年代犯下13項謀殺罪和數十起強暴、搶劫和綁架案，令當地人聞風喪膽。

馬州警方早前也利用類似網站破獲一宗懸案，受害人譚普(Michael Anthony Temple)2010年在馬州Odenton遭槍擊，警方雖發現了帶有槍手DNA的菸頭和咖啡杯，但未能在警方數據庫找到匹配，譚普也因傷去世，直到九年後，馬州警方利用血統網站找出槍手弗藍普頓(Fred Lee Frampton Jr.)。

如今全美各地都有探員將懸案的DNA信息上傳到血統網站，以此找到嫌犯的家人再順藤摸瓜；「科學」期刊的一項研究顯示，一個擁有120萬基因資料的數據庫，可找出60%歐洲裔美國人的第三代堂(表)兄妹或近親，一項基因資料可關聯到其他300個人。

但同時，也有擁護隱私 的反對者質疑這類調查方法，馬里蘭大學研究基因隱私的法學教授娜塔麗‧拉姆(Natalie Ram)說，絕大多數使用這類網站的人，不會想到執法部門也會用；她表示，馬州和華府是全美唯二禁止警方搜索州數據庫的轄區，其中馬州是明確禁止使用州政府的DNA數據庫。

拉姆等人從2019年開始呼籲州議會將此禁令擴展到網站，當時也有執法人員到州議會公聽會作證反對，表示當公眾把自己的DNA資料上傳到公開、可搜索的數據庫時，就沒理由會對隱私有預期。

正反方辯論持續兩年，直到今年州議會通過這項折衷版本，限制警方只能在重大犯罪調查時使用這類網站，並允許被控罪的嫌犯利用血統網站證明清白，同時要求警方向非嫌犯獲取允許使用其DNA數據的同意書，州政府也需每年對警方使用這類網站的頻率出報告。