兩黨候選人出爐 維州將迎首位少數族裔女副州長

希爾斯是維州共和黨首位非裔女性州議員，她曾入伍海軍陸戰隊，也是維州教育委員會副主席。（取自競選網站）

維州 初選8日落幕，哈拉阿萊雅(Hala S. Ayala)贏得黨內初選，成為民主黨 副州長候選人，她將在11月的普選對陣共和黨 副州長候選人希爾斯(Winsome Sears)，但無論結果為何，兩人的選戰都具歷史意義，因為維州即將迎來首位少數族裔女副州長。

哈拉阿萊雅雖是土生土長的維州人、對維州歷史非常熟悉，但她也是移民之女，父親是薩爾瓦多(Salvadorian)和北非移民，母親是愛爾蘭和黎巴嫩裔，哈拉阿萊雅也因此推崇族裔多元，主張尊重不同族裔文化。

作為一名單親媽媽，哈拉阿萊雅在懷孕時沒有任何醫療保險，兒子出生後又飽受哮喘、胃酸倒流等疾病折磨，她因個人經歷了解到醫療補助的重要，希望完善維州的醫療資源和健保體系，承諾要為40萬維州人擴大醫療補助計畫。

哈拉阿萊雅在網路安全方面也有較多工作經驗，希望加強維州的信息網路環境，她的其他政策目標包括提高教師工資、擴大槍枝背景調查等。

共和黨副州長候選人希爾斯，則是維州共和黨的首位非裔女州議員，她曾入伍海軍陸戰隊，也是維州教育委員會(State Board of Education)副主席；她主張協助小商家發展，鼓勵創業、減少稅收，推動教育資源平等分配。

維州民主黨在8日的初選還選出麥考利夫(Terry McAuliffe)作為州長候選人，賀林為檢察長候選人，他們將在11月的普選時，與共和黨候選人對陣；維州州長和副州長是分開選舉，因此可能出現州長和副州長來自不同黨派的情況。