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取消接觸者追蹤... 華府6/11再放寬餐館限制

記者張筠／華盛頓報導
華府的餐館、酒吧、夜店從11日起，不必再做接觸者追蹤或提供訂位系統服務，商家可自行安排。（記者張筠 / 攝影）
華府的餐館、酒吧、夜店從11日起，不必再做接觸者追蹤或提供訂位系統服務，商家可自行安排。（記者張筠 / 攝影）

疫情好轉、疫苗接種率提高，華府9日決定繼續放寬防疫限制，餐館、酒吧、夜店(nightclub)從11日起，不必再做接觸者追蹤(contact tracing)或提供訂位系統，商家可根據自身需要決定是否繼續要求消費者留下聯絡信息。

華府酒精飲料管理局(Alcohol Beverage Control Board)9日表決，同意撤銷餐館、酒吧、夜店等商家須做接觸者追蹤並提供訂位系統的要求，業主和員工可自行決定是否維持限制；部分商家表示，未來一段時間仍將保留訂位系統，方便評估客流量，提高經營效率。

去年秋季市府研究發現，無論是堂食或在戶外用餐，到餐館用餐的食客感染新冠的機率，高於不在外用餐的人，因此要求餐館等商家記錄所有來訪者信息，方便市府做接觸者追蹤；此外為控制商家人數，市府也要求餐館必須提供訂位服務，消費者到店內用餐須預約；如今疫情好轉，兩項規定11日起撤銷，同日華府也將取消針對夜店和其他大型活動場所的防疫限制。

市府數據顯示，去年7月至今，全市有26家餐館和酒吧爆發傳染，即有超過兩名消費者在用餐後感染新冠病毒；截至9日，華府57.6%人已接種至少一劑疫苗，市府鼓勵商家和居民堅持防疫，並完成接種。

隔壁維州和馬州政府一直以來並不強制餐館做接觸者追蹤或提供訂位系統服務，僅是以建議的方式鼓勵商家配合防疫工作，不過多數商家也自發要求消費者登記個人信息；許多食客表示，雖然訂位用餐不如往常「隨到隨吃」方便，但在疫情期間更有安全感，也能減少不必要的接觸，降低傳染風險。

此前為控制商家人數，市府要求餐館必須提供訂位服務，消費者到店內用餐須預約。（記者...
此前為控制商家人數，市府要求餐館必須提供訂位服務，消費者到店內用餐須預約。（記者張筠 / 攝影）

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