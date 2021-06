華府交通局在八個街道安裝了紅燈攝像頭,並加裝七個超速攝像頭輪流執勤。(記者羅曉媛/攝影)

為減少魯莽駕駛和超速,華府 交通局近日在八個街道加裝紅燈攝像頭,並安排七個超速攝像頭輪流在這八個街道「執勤」,紅燈攝像頭主要應對闖紅燈、交叉路口車禍 等安全隱患,超速攝像頭主攻危險或魯莽駕駛,目前華府有近90個超速攝像頭。

加裝紅燈和超速攝像頭的街道包括:6500 Block of 14th St. NW;500 Block of Florida Ave. NE;2300 block of N. Capitol St;4700 Block of Eastern Ave. NE;3500 Block of Commodore Joshua Barney Dr. NE;100 Block of Bryant St. NW;1100 Block of 17th St. NE;1100 Block of 17th St NE;4100 Block of Southern Avenue SE;4700 Block of Southern Avenue SE。