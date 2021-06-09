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安卓用戶SmarTrip app 可搭地鐵公車

記者張筠／華盛頓報導
安卓系統的手機用戶即日起可下載使用SmarTrip app，支付地鐵票和公車票，出行可免帶地鐵卡。（首都捷運局提供）
安卓系統的手機用戶即日起可下載使用SmarTrip app，支付地鐵票和公車票，出行可免帶地鐵卡。（首都捷運局提供）

華府首都捷運局(WMATA)8日宣布，安卓系統的手機用戶即日起可下載使用SmarTrip app支付地鐵票和公車票，乘客可將地鐵卡與Google錢包綁定，乘車直接用手機支付，無需帶卡，前六個月下載並創建虛擬地鐵卡的用戶可免2元工本費；去年9月WMATA推出該app，但當時只限蘋果IOS系統的用戶。

首都捷運局表示，SmarTrip app的安卓用戶可在手機上創建一張新的虛擬地鐵卡，與Google錢包綁定，方便儲值和支付車票，也可將已有的實體地鐵卡通過app轉成虛擬卡，但實體卡將作廢；目前該app支持安卓9代及以上系統。

捷運局指，手機支付車票符合現代人的出行習慣，用戶刷卡時只需點亮手機屏幕，感應付費，無需解鎖手機；數據顯示，93%的地鐵和公車乘客使用智慧手機。

去年9月首都捷運局和蘋果公司合作推出SmarTrip app，但疫情延誤了安卓版本的app研發，目前首都捷運局也給安卓用戶提供優惠：在app上線的前六個月內創建SmarTrip虛擬地鐵卡，可免付2元的卡片工本費。

SmarTrip app除可用於支付Metro地鐵和公車票，也可在許多停車場使用，此外也與大華府多家運輸系統合作，包括維州阿靈頓運輸系統ART、亞歷山卓市運輸系統DASH、Fairfax Connector、OmniRide、勞登郡運輸公司等。

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