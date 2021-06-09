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公校師拒按學生自認性別稱呼 可望復職

記者羅曉媛／維州報導

維州勞登郡(Loudoun County)的小學體育老師克洛斯(Byron Tanner Cross)，早前因拒絕按學生自認的性別相稱遭停職；維州巡迴法院法官8日裁定，勞登郡公校將他停職的作法違背憲法，等同噤聲其他人，應立即讓克洛斯復職。

維州第20巡迴法院法官普羅曼(James E. Plowman Jr.)指勞登郡公校對此事的處理辦法「極端、報復性」，違背憲法，將讓其他人也無法就此議題公開發表意見；而且鑑於本學年已接近尾聲，停職克洛斯更顯沒必要。

他要求公校系統立即恢復其體育老師的職位，並取消不讓他踏入校園或參與教委會議的禁令；勞登郡公校8日對此表示不回應，但根據維州法律，勞登郡公校可在15天之內提出複審的請願。

勞登郡公校教委上月就修改跨性別學生政策提案，要求學校教職在「不提供任何證據」的前提下，接受學生偏好的性別認同，教師必須使用學生選擇的性別認同；里斯堡小學(Leesburg Elementary School)的體育教師克洛斯在向教委表達意見時指，新提案將傷害學生，自己也無法照做，因爲與其宗教信仰不符。

克洛斯說，「我愛我所有的學生，但無論後果如何，我絕不會對他們撒謊。我是一名教師，但我首先服務上帝，我不會把一個生理上是男孩的學生認作女孩，反之亦然；因為這不符合我的信仰，也是在對孩子撒謊、虐待孩子。」

勞登郡公校隨後將其停職，並禁止他踏上公校系統領地，或到公校教委的會議發言；克洛斯本月初對公校系統高層提告，控訴他們的作法侵犯其言論自由與宗教自由的權利，要求法官頒布臨時禁令(preliminary injunction)讓他復職，並能重返校園和教委會議。

克洛斯在提告的文件中指，自己並不認為勞登郡的所有學生或老師應該接受他的觀點，但他相信，老師不該被強迫去說一些他們認為不真實的事。

許多勞登郡家長對克洛斯表示支持，微信群也有華人家長轉發聲援克洛斯的請願，此事還引來共和黨州長候選人洋基(Glenn Youngkin)的關注，他發推呼籲勞登郡公校撤回決定，讓克洛斯復工，「作為州長，我將擁護克洛斯這樣的老師。」

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