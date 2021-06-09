維州州長民主黨候選人 麥考利夫拿下

前州長麥考利夫(上排中)在民主黨黨內初選中，遙遙領先他人。（取自參選人競選官網）

維州 初選在8日晚開出的初步結果顯示，再次參選的前州長麥考利夫(Terry McAuliffe)以超過60%的得票率遙遙領先黨內其他參選人，截至本報截稿，美聯社、紐約時報等已宣布(called)麥考利夫贏得初選，成為民主黨 州長候選人；副州長方面，哈拉阿萊雅(Hala S. Ayala)以超過40%的得票率領先其他五位競爭對手，競選連任的現任維州檢察長賀林(Mark Herring)，也比挑戰者瓊斯(Jay Jones)多出逾10%的選票。

今年全美改選州長的只有維州和新澤西州，而維州州長選戰常年也被視為全美政治風向標；麥考利夫在2014至2018年擔任維州州長，今年再選，得票率遠超其他四位參選人；截至發稿前，麥考利夫的得票率超過62%，第二名不到20%。

許多選民看好麥考利夫先前的表現，表示他最有望在11月的普選中，擊敗共和黨州長候選人洋基 (Glenn Youngkin)；共和黨在上月初透過黨代表大會決出各項公職候選人，包括州長候選人洋基、副州長候選人希爾斯(Winsome Sears)、檢察長候選人米亞斯(Jason Miyares)；他們將在11月與民主黨候選人交鋒。