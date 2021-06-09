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投票習慣轉變 維州初選現場投票不如預期

記者張筠／維州報導
往年早晚高峰投票人數多，但今年此現象不明顯。（記者張筠 / 攝影）
往年早晚高峰投票人數多，但今年此現象不明顯。（記者張筠 / 攝影）

維州初選8日舉行，雖然疫情緩和、疫苗接種率提升，但當天到現場投票的人不如預期，也未到疫前水平，投票站志工稱可能是因天氣炎熱，且許多人已提前投票；多數投票站要求選民戴口罩並保持距離，也有人帶著孩子來，稱現場投票更有「儀式感」，是提高下一代公民意識的教育機會。

初選當天各地投票站上午6時開放，費郡投票站志工惠特尼．約瑟夫(Whitney Joseph)表示，在早高峰來投票的人寥寥無幾，完全不像疫情前，「可能與遠程上班有關，或是天氣炎熱」；有五年選舉志工經驗的她表示，往年早晚高峰是投票人數最多時段，但今年不明顯。

維州選舉官員此前預計，因疫情好轉，逾56%人口已接種至少一劑疫苗，今年現場投票人數有望恢復到疫情前的水平；但據記者觀察，人口集中的費郡(Fairfax)和有地方選舉的亞歷山卓市(Alexandria)，當天多個投票站的人都不多，少數需排隊的投票站，也是因防疫考量而設了人數限制，而隊伍移動快，選民平均等待時間不到三分鐘。

州府數據顯示，今年有逾8萬3000選民提前投票；在亞歷山卓市議會(City Hall)投票站服務的選舉官員路易斯(Stephen Louis)表示，疫情改變了大家的投票習慣，他所在的投票站志工人數、選民登記(check-in)桌椅、填寫選票的座位等設備都比往年少，「現場投票的需求大不如從前。」

Norfolk郡的首席選舉官員麥凱恩(Matthew McKeon)表示，原以為午飯時間有較多選民，但截至中午12時也只有近150人來投票，與2020年總統大選時的9萬人相差甚遠。

不過還是有選民對現場投票滿懷熱情，指更有儀式感、象徵疫情好轉，亞歷山卓市居民布萊恩(Brian Lucaus)帶著五歲的女兒來投票，稱這是難得的教育機會。

費郡和亞歷山卓市部分投票站為了防疫，限制投票站人數，因此有短暫排隊。（記者張筠 ...
費郡和亞歷山卓市部分投票站為了防疫，限制投票站人數，因此有短暫排隊。（記者張筠 / 攝影）
今年有逾8萬3000選民提前投票，選舉官員稱疫情逐漸改變民眾的投票習慣。（記者張...
今年有逾8萬3000選民提前投票，選舉官員稱疫情逐漸改變民眾的投票習慣。（記者張筠 / 攝影）
維州初選8日舉行，雖然疫情緩和且疫苗接種率提升，當天到現場投票的人數仍不如預期，...
維州初選8日舉行，雖然疫情緩和且疫苗接種率提升，當天到現場投票的人數仍不如預期，也未恢復到疫情前的水平。（記者張筠 / 攝影）
有選民稱現場投票更有儀式感，也欣喜疫情好轉，各行業及活動陸續恢復。（記者張筠 /...
有選民稱現場投票更有儀式感，也欣喜疫情好轉，各行業及活動陸續恢復。（記者張筠 / 攝影）

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