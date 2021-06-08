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檢長控壟斷電商交易 亞馬遜：顛倒事實

記者張筠／華盛頓報導

華府檢察長拉辛(Karl Racine)日前指控電商巨頭亞馬遜(Amazon)，操縱零售商在其他平台的定價，壟斷電商交易環境，抑制公平競爭，要求華府高等法院(DC Superior Court)終止亞馬遜反競爭(anti-competitive)的不當行為，並監督該公司修改政策；亞馬遜稱指控不實，表示消費者可按自訂的價格售賣商品，亞馬遜也為提供最低價格的服務而自豪。

拉辛在起訴書中表示，亞馬遜試圖阻止零售商以更低的價格在其他線上平台售賣產品，壟斷電商交易環境，損傷公眾利益，「亞馬遜不惜一切代價主導線上交易，以犧牲第三方賣家和消費者的利益來實現自身利益最大化」，因此對該公司提出反托拉斯(antitrust)訴訟，制止亞馬遜繼續非法控制線上商品的交易價格。

拉辛在起訴書中指，據估計亞馬遜占50%至70%的線上零售市場份額，相比之下，排名次之的兩個最大零售平台沃爾瑪和 eBay，各自僅占約5%的市場份額。

根據起訴文件，亞馬遜要求第三方賣家簽署協議，保證不會以更低的價格在其他電商平台售賣產品，包括賣家們自己的網站，違反該協議的零售商將被禁止在亞馬遜上做生意；此外零售商也必須將亞馬遜的高昂費用納入他們的產品售價，導致商品價格被人為抬高；起訴書指，亞馬遜收取的費用比沃爾瑪、eBay等電商平台更高。

亞馬遜的一名發言人對此發聲明指，拉辛「顛倒了事實」(backwards)，他表示賣家可在亞馬遜平台以自訂價格售賣商品，該公司沒有控制市場，「亞馬遜能給賣家提供整個市場的最低價格，本公司也為此自豪。」

拉辛說，亞馬遜管理方法壟斷了電商環境，導致消費者的選擇減少，這違背華府法規，要求華府高等法院禁止亞馬遜的反競爭行為，並指派專業公司或團隊監督亞馬遜修改政策。

亞馬遜 電商 零售商

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