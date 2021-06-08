華府香港製造電影節 6/11線上開幕 王家衛打頭陣

今年的華府「香港製造」電影節將放映王家衛作品「花樣年華」。(Janus Films)

華府第26屆「香港 製造」年度電影 節(Made in Hong Kong Film Festival)將於11日線上開幕，今年聚焦香港當代電影的兩位先鋒人物：王家衛(Wong Kar-wai)導演 和許鞍華(Ann Hui)導演，「王家衛的電影世界」(World of Wong Kar Wai)將作為電影節開幕。

「香港製造」電影節，由香港駐華盛頓經濟貿易辦事處與史密森尼學會亞洲藝術博物館(Freer and Sackler Galleries)聯合呈獻，往年電影節是在史密森尼學會旗下博物館線下放映香港佳片，並邀請香港影人座談，與美國觀眾分享創作背後的故事。

但受疫情影響，今年的電影節繼續在線上舉行，觀眾可到電影節官網預訂免費線上觀影「門票」。

主辦方表示，王家衛獨特視覺藝術風格，以及許鞍華對人文的深度探索，代表了香港電影的活力。

此次電影節將以王家衛的作品開幕，並在11日至27日期間放映其七部影片，包括「旺角卡門」( As Tears Go By)、「重慶森林」(Chungking Express)、「阿飛正傳」(Days of Being Wild)、「墮落天使」(Fallen Angels)、「手」(The Hand)、「春光乍洩」(Happy Together)、「花樣年華」(In the Mood for Love)；從七月開始，電影節將放映許鞍華導演的作品，也包括關於她的紀錄片「好好拍電影」(Keep Rolling)等。

觀眾即日起可預訂線上觀影門票，影片將在11日下午12時解鎖，屆時觀眾可在七天內開始觀看，並在48小時內完成觀影，排片及其他詳情：https://mihk2021.eventive.org/