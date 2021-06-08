71%接種率！超過12歲以上施打 馬州蒙郡冠全美

馬州蒙郡的12歲以上人口，接種新冠疫苗占比領跑全美。(蒙郡政府提供)

馬州 的百萬人口大郡蒙郡(Montgomery)，逾71%的12歲以上人口已完成新冠疫苗 接種，在全美人口大郡中排名第一，也是馬州該人口接種占比最高的郡。

蒙郡副衛生官布理傑斯(James Bridgers)7日引述聯邦疾病防治中心(CDC)數據指出，蒙郡71.4%的12歲以上人口已完成新冠疫苗接種，在全美人口超過30萬的大型郡排名第一，也比馬州任何一個郡市的同類人口接種率高。

自輝瑞疫苗上月獲批給12歲至15歲的青少年接種之後，蒙郡該年齡段已有2萬6000多人接種，同時全郡完成接種的人口超過63萬6000人，占全郡人口的60%以上。

布理傑斯說，蒙郡得以實現較高接種人口占比，得益於學校系統與衛生局合作推出接種診所，以及家長積極帶子女接種疫苗。

儘管目前蒙郡的疫苗施打重點已轉向快閃流動診所，但暫時不打算關停位於德國鎮蒙哥馬利學院的大型接種站；布理傑斯表示，該接種站仍有較高疫苗需求，目前蒙郡日均施打3000劑新冠疫苗。

在疫情 指標方面，蒙郡也繼續向好，新冠感染率過去一個月以來降至歷史新低，確診率現維持在0.87%左右，七日平均新增確診也達到每十萬人僅1.81人；蒙郡把關鍵疫情指標處於低位，歸因於當地對防疫限制的謹慎放寬。

馬州其他地區的疫情指標也在下降，全州確診率截至7日為1.12%，比去年4月降低81%；馬州的24個郡市有18個的確診率低於2%。