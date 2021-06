穆勒將赴維吉尼亞大學開課 分享通俄案經驗

前司法部特別檢察官穆勒。(美聯社)

前總統川普任內主導「通俄案」調查的前司法部 特別檢察官 穆勒(Robert Mueller),今年秋季將到母校維吉尼亞大學(University of Virginia)法學院授課,與多名資深司法官員一起分享「通俄案」的調查過程和實戰經驗,讓年輕學子更了解美國 司法體系的運作以及特別檢察官的角色。

校方表示,穆勒今秋將在法學院教授「穆勒報告與特別檢察官的角色」(The Mueller Report and the Role of the Special Counsel),該課程共有六次,穆勒也稱,希望能邀請一些曾參與「通俄案」調查的檢察官來做嘉賓講堂。

校方表示,該課程將為實體討論課,穆勒將與學生探討調查過程的法律理論和實踐經驗,課程主要以「通俄案」調查為基礎,除了介紹調查的來龍去脈,穆勒也會分析特別檢察官如何與司法部、白宮以及國會互動,並探討總統問責制、妨礙司法、特別檢察官在其中的角色與作用等議題。

穆勒1973年取得維吉尼亞大學法學博士,他表示「很榮幸能在參加海軍陸戰隊後到維吉尼亞大學讀書,更慶幸現在能重返母校。」將與穆勒共同授課的還有前副特別檢察官柴柏利(Aaron Zebley)、穆勒的助理檢察官奎爾茲(Jim Quarles)和高級助理古斯汀(Andrew Goldstein)等人。

「通俄案」調查於2017年啟動,司法部當時針對俄羅斯是否干預2016年美國大選、美國總統是否參與其中等問題展開調查,以2019年的「穆勒報告」告終,當時此案是全美乃至全世界關注的焦點。