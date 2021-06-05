華府作協雙語論壇 談亞裔危機與轉機

華府華文作家協會以「危機與轉機－來自亞裔的心聲」為主題，舉辦雙語雲端論壇，活動受樂齡會馬州分會支持，該會主任推特轉發會上內容。(主辦方提供)

華府華文作家協會以「危機與轉機－來自亞裔 的心聲」為主題，舉辦雙語雲端論壇，並邀請二代華裔參與，以中英文發聲，表達對美國社會的關懷。

由於新冠疫情 最初爆發在中國，美國又一度是全球最嚴重的疫區之一，許多人將憤怒情緒轉向亞裔或華人 ，各地反亞裔仇恨不斷升溫，亞裔在社會各層面遭受比過去更多的種族敵意；華府作協也在5月的亞太裔傳統月之際，舉辦這一連繫兩代華人作家的雙語雲端論壇，活動由樂齡會馬州分會(AARP Maryland)協辦。

論壇邀請北美華文作家協會總會長吳宗錦，以早前發表的「社交距離」一文，談到疫情之下在南加州的生活，如何維繫祖孫間的親情；華府作協醫師作家周武屏，以「疫情中亞裔醫生的感想」談到疫情下醫病關係的困難，及有語言困難的第一代亞裔的困境，他也簡短介紹由義工組成的美京華人活動中心在亞裔社區的角色；生活在紐約的第二代華裔作家胡書涵(Shuhan Hu)以「2020 : My Experience」為題，以英文闡述疫期約生活和心路歷程；最後由副會長高霞朗讀詩人嚴力的兩首新詩「我的2020……」和「窮人」，以矇矇派新詩寫出疫情中最深沉的呼喊；華府作協指，華人應團結一致，才能阻止仇視。

論壇中文演講由1.5代華裔劉綺君、第二代蕭潔茜(Jessica Xiao)和丁佳瑩(Jiaying Ding)即席英文口譯；會後，樂齡會馬州分會主任格林伯格(Hank Greenberg)也轉發作協會長王志荣在會上發言，指「華人雖是美國公民，但仍然不得不面對歧視與仇恨，抬高聲量只為心聲被聽見。」

這是華府作協首次嘗試跨世代華文和英文作品的論壇，文字和視頻之後將放上官網(nacwadcweb.com)，希望引起美國社會大眾和華人關注。