華府華裔店主遭非裔毆臉縫14針 警列仇恨犯罪

馬州男子托馬斯攻擊並咒罵呂崇湖，3日被警方逮捕。(監控錄像截圖)

華府 警方3日以「重攻擊(aggravated assault)」罪名逮捕30歲的馬州男子托馬斯(Samuel Delwyn Thomas)，指他攻擊並咒罵華裔商家呂崇湖，致其面部受傷縫了14針，事發近一個月，他與家人至今仍有心理陰影，警方已將此案定為仇恨犯罪 ，並限制嫌犯不得靠近受害者夫婦和其店面。

根據警方文件，非裔男子托馬斯5月4日下午，與一名女子來到呂崇湖和妻子經營的Max Trading Corporation商店，托馬斯要求呂崇湖打開一個首飾給他看，「由於店面規定，我拒絕了他的要求，他就突然攻擊我，一邊揮拳一邊連續大罵：去你的中國人！我恨你」(F**k you Chinese people, I hate you)。

來自浙江溫州的呂崇湖接受本報採訪時表示，這是他在華府做生意22年來首次遇到仇恨犯罪，「以前頂多是店內珠寶或其他商品被盜，不曾被攻擊」，他受傷後上嘴脣縫了14針，但治療後仍一天沒休息，繼續工作。

呂崇湖被攻擊，面部受傷，上嘴脣縫了14針，至今仍有心理陰影。(呂崇湖提供)

「案發當時店內正好沒有別的顧客」，呂崇湖說，當他拒絕托馬斯拆開首飾的請求後，突然就被重擊，「完全沒反應過來他是在攻擊我，直到他的拳頭接二連三砸過來」，事後托馬斯與同行女子駕車逃跑，「我當時身上什麼都沒拿，跑去關店門，正好隔壁商家發現情況不對，我就趕緊請他們錄下歹徒的車輛信息，協助了警方辦案。」

呂崇湖的店面位於聯合市場(Union Market)附近，平時有警察 巡邏，「案發後感覺巡邏的警力有增加」，但心裡還是很有壓力。

時隔一個月，呂崇湖面部的傷口已經基本痊癒，但他和妻子心理仍有很大陰影，在店內準備了辣椒水和電擊槍(Taser)，「晚上睡不好覺，白天在店內也提心吊膽，看到陌生面孔總會緊張，不知道對方是否真要來買東西，還是另有企圖」，妻子也說「不懂為何被這樣對待？我們沒有做錯任何事。」